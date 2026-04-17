Bakan Işıkhan kanun değişikliğini değerlendirdi: "Çalışanların net kazancında artış olacak"

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunla yemek yardımı düzenlemesinde de değişikliğe gidildi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, işyerinde yemek verilmediği durumlarda çalışanlara ödenen günlük yemek bedelinin 300 TL’ye kadar olan kısmı prime esas kazanç dışında bırakılacak.

Neler değişecek?

Buna göre, ayni yardımlar, ölüm, doğum, evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev, kıdem, ihbar ve kasa tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler, keşif ücreti, kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin yüzde 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, işverence iş yerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 300 lirasına kadar olan kısmı, prime esas kazanca tabi tutulmayacak.

Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ait Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükmü doğrultusunda belirlenen yeniden değerleme oranı esas alınarak artırılacak. Hesaplama sonucunda oluşan tutarın yüzde 5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmayacak.

"Çalışanların net kazancında artış olacak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çalışanların net kazancında artış olacağı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kanun ile çalışanlarımızın emeğini ve kazancını koruyan, işverenlerimize destek olan bir uygulamayı hayata geçirdik.

Yapılan düzenleme sayesinde;

İşyerinde yemek verilmeyen durumlarda, çalışanlara sağlanan günlük yemek bedelinin 300 TL’ye kadar olan kısmı sigorta priminden istisna tutulacak.

Çalışanların net kazancında artış olacak.

Bu tutar her yıl otomatik olarak güncellenecek.

Çalışma hayatımız için hayırlı olmasını diliyorum."