Rekabet Kurulu'ndan MEDIAMARKT'a "Dolaylı Bilgi Değişimi" cezası: MEDIAMARKT'tan açıklama geldi

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret AŞ aracılığıyla Teknosa İç ve Dış Tic. AŞ, Vatan Bilgisayar San. ve Tic. AŞ ve MEDIAMARKT arasında dolaylı bilgi değişimi gerçekleştirilmesi yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Rekabet Kurulunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kurul, topla-dağıt karteli niteliği sergileyen anlaşma ve/veya uyumlu eyleme taraf olmak suretiyle söz konusu kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle MEDIAMARKT'a 330 milyon 322 bin 816 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

MEDIAMARKT açıklama yaptı

Öte yandan MediaMarkt Turkey Tic. Ltd. Şti.'nden de konuya dair bir açıklama geldi. Açıklamada, söz konusu değerlendirmeye konu edilen nitelikte bir hukuki ihlalin olmadığı ifade edildi:

"Rekabet Kurumu, MediaMarkt Turkey Tic. Ltd. Şti.’nin “topla-dağıt karteli” niteliğinde değerlendirilen bir anlaşma ve/veya uyumlu eylem kapsamında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği kanaatine vararak şirketimiz hakkında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

MediaMarkt olarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de rekabet hukukuna ve ilgili tüm mevzuata tam uyumu, sorumlu kurumsal yönetim anlayışımızın temel unsurlarından biri olarak görmekteyiz. Bu doğrultuda, inceleme süreci boyunca Rekabet Kurumu ile iş birliği içinde hareket edilmiştir.

Rekabet Kurumu’nun kararına saygı duymakla birlikte, şirketimizin söz konusu değerlendirmeye konu edilen nitelikte bir hukuki ihlalin tarafı olduğu yönündeki tespitini kabul etmediğimizi belirtmek isteriz.

Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinin ardından konuyu tüm hukuki boyutlarıyla detaylı şekilde değerlendirecek ve ilgili mevzuat kapsamında sahip olduğumuz tüm yasal hakları kullanacağız.

MediaMarkt Türkiye olarak, 19 yıldır olduğu gibi bundan sonra da 4 bini aşkın çalışanımız, iş ortaklarımız ve paydaşlarımızla birlikte Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca müşterimize teknoloji alışverişinde en iyi deneyimi sunma hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."