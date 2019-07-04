Sütte ihracata AB dopingi geliyor

Temmuz 4, 2019 0 Yorum 64 Okunma
Sütte ihracata AB dopingi geliyor

AB’ye süt ve süt ürünleri ihracatı yapmak için izin alınması gerekiyor.

Bu alandaki izinli işletme sayısı 17’yi buldu. Türkiye’de 8,8 milyar TL büyüklüğe ulaşan sektörün şu anda 325 milyon dolarlık ihracatı var.

Bu ihracatta önümüzdeki dönemde sıçrama bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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