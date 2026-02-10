Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı

Yudum, tarım ve gıda alanındaki dev yatırımlarıyla tanınan Tiryaki Agro bünyesine katıldı. 2007 yılından bu yana Savola Gıda çatısı altında bulunan Yudum, artık Gaziantep merkezli Tiryaki Agro şemsiyesi altında faaliyetlerini sürdürecek.

Entegre gıda değer zincirini köklü markalarla güçlendiriyor



Tiryaki Agro CEO’su Süleyman Tiryakioğlu, anlaşmaya ilişkin olarak şunları söyledi:

“Türkiye’den doğan global bir şirket olarak dünyanın her yerinde beslenme çözümleri sunma ve doğa ile uyumlu bir gıda geleceği kurma hedefimiz doğrultusunda, ülkemize yaptığımız yatırımları kararlılıkla sürdürüyoruz. Tiryaki Agro olarak 60 yıldır tarım ve gıda değer zincirinde büyürken, stratejik kararlarımızı uzun vadeli bir bakış açısıyla alıyoruz. Bu stratejik ortaklık, sürdürülebilir büyüme vizyonumuzun önemli bir parçası. Türkiye’nin başta Yudum olmak üzere köklü ve tüketici nezdinde güçlü markalarını yeniden Türkiye merkezli bir grubun çatısı altında buluşturmak bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Aynı zamanda dünyadaki diğer güçlü iş birliklerimizde olduğu gibi, Savola gibi güçlü bir grupla ortaklık yapmanın, Türkiye’nin yanı sıra bölge pazarlarında da yeni fırsatlar yaratacağını öngörüyoruz. Bu adımla hem Türkiye’deki varlığımızı güçlendiriyor hem de ülkemizin küresel rekabetçiliğine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Amacımız, köklü markaları global deneyimimizle bir araya getirerek tüketicilere daha geniş bir ürün yelpazesi sunmak.”



Türkiye’de daha güçlü ve çeşitlendirilmiş bir yapı için stratejik bir adım



Savola Group CEO’su Sameh Hassan ise şunları söyledi:

“Bu adım, tedarik mükemmeliyeti, entegre değer zinciri ve Türkiye’nin en ikonik ve güvenilir markalarını bir araya getiren tamamlayıcı güçlü ortakları buluşturuyor. Yudum, Egemden ve Sırma başta olmak üzere markalarımız, onlarca yıldır Türk sofralarında ve tüketicilerin kalbinde yer aldı. Bugün bu miras daha güçlü, daha dayanıklı ve daha rekabetçi bir yapının temelini oluşturuyor. Tiryaki Agro ile kurulan bu ortaklık, Savola Group’un Türkiye’ye ve gıda sektörüne olan bağlılığının açık bir göstergesidir. Türkiye’nin dinamik iç pazarı, güçlü tarımsal altyapısı ve ihracat potansiyeli, sürdürülebilir değer yaratımı için son derece cazip bir zemin sunuyor. Tarımsal tedarikten markalı nihai ürünlere uzanan bu entegre yapı sayesinde, küresel rekabetçiliğin artırılması, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik odağında önemli fırsatlar yaratılacaktır.”

İki güçlü yapının birleşmesi yeni fırsatların önünü açacak



Tiryaki Anadolu CEO’su Tekin Mengüç ise “Tiryaki Anadolu olarak perakende sektöründe Hasata markamızla bakliyat ve pirinç kategorisinde istikrarlı büyüyen bir pazar payına sahibiz. Şimdi başta Yudum gibi Türkiye’nin sevilen bitkisel yağ markalarının perakende gücü ile Tiryaki Anadolu’nun güçlü tedarik zinciri altyapısını ve üretim deneyimini bir araya getiriyoruz. Bu iş birliği, üretim verimliliğini artırırken, tüketicilere daha geniş ve kaliteli bir ürün portföyü sunmamızı sağlayacak. Yerel üretimi destekleyerek hem iç pazarda hem de uluslararası alanda daha rekabetçi bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz” diyerek iş birliğinin stratejik önemini vurguladı.