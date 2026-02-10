ARA
DOLAR
43,49
0,01%
DOLAR
EURO
51,59
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
7079,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
13755,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • 2026'nın gastronomi rotaları açıklandı: Michelin listesinde Türkiye’den bir bölge de seçildi

2026'nın gastronomi rotaları açıklandı: Michelin listesinde Türkiye’den bir bölge de seçildi

Michelin, küresel seçkisinde 2026’nın öne çıkan gastronomi seyahat rotalarını duyurdu. Listede Türkiye’den bir bölge de dahil edildi.

Merve Özçelik
Merve Özçelik
[email protected]

Son Güncellenme:
2026'nın gastronomi rotaları açıklandı: Michelin listesinde Türkiye’den bir bölge de seçildi

Dünya çapında restoranları kalite, lezzet ve teknik açıdan değerlendiren, yıldız sistemiyle gastronomi alanında prestij kabul edilen uluslararası rehber Michelin, 2026 yılı için öne çıkan gastronomi seyahat rotalarını paylaştı. Listede Türkiye’nin önemli turizm destinasyonlarından Kapadokya da yer aldı. İşte 2026’da yemek için gidilmesi önerilen 16 destinasyon…

1 1- Venedik, İtalya

1- Venedik, İtalya

Şehirde 62 Michelin yıldızlı restoran bulunuyor.

2 2- (Prag'ın ötesi), Çekya

2- (Prag'ın ötesi), Çekya

Şehirde 79 adet Michelin yıldızlı restoran var.

3 3- Dolomitler, İtalya

3- Dolomitler, İtalya

Michelin listesine göre, 2026 yılında ziyaret edilmesi gereken lezzet duraklarından biri de Dolomitler.

4 4- Wrocław, Polonya

4- Wrocław, Polonya

5 5- Amalfi Kıyıları, İtalya

5- Amalfi Kıyıları, İtalya

6 6- Suudi Arabistan

6- Suudi Arabistan

7 7- Kapadokya, Nevşehir

7- Kapadokya, Nevşehir

Kapadokya'da 18 adet Michelin yıldızlı restoran bulunuyor.

8 8- Jiangsu, Çin

8- Jiangsu, Çin

9 9- Filipinler (Manila Cebu)

9- Filipinler (Manila Cebu)

10 10- Route 66, ABD

10- Route 66, ABD

11 11- Amerika'nın Güneyi

11- Amerika'nın Güneyi

12 12- Florida, ABD

12- Florida, ABD

13 13- Boston, ABD

13- Boston, ABD

14 14- Philadelphia, ABD

14- Philadelphia, ABD

15 15- Québec, Canada

15- Québec, Canada

16 16- Vancouver, Kanada

16- Vancouver, Kanada
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL