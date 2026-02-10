2026'nın gastronomi rotaları açıklandı: Michelin listesinde Türkiye’den bir bölge de seçildi

Dünya çapında restoranları kalite, lezzet ve teknik açıdan değerlendiren, yıldız sistemiyle gastronomi alanında prestij kabul edilen uluslararası rehber Michelin, 2026 yılı için öne çıkan gastronomi seyahat rotalarını paylaştı. Listede Türkiye’nin önemli turizm destinasyonlarından Kapadokya da yer aldı. İşte 2026’da yemek için gidilmesi önerilen 16 destinasyon…