2026'nın gastronomi rotaları açıklandı: Michelin listesinde Türkiye’den bir bölge de seçildi

Dünya çapında restoranları kalite, lezzet ve teknik açıdan değerlendiren, yıldız sistemiyle gastronomi alanında prestij kabul edilen uluslararası rehber Michelin, 2026 yılı için öne çıkan gastronomi seyahat rotalarını paylaştı. Listede Türkiye’nin önemli turizm destinasyonlarından Kapadokya da yer aldı. İşte 2026’da yemek için gidilmesi önerilen 16 destinasyon…
1 1- Venedik, İtalya
Şehirde 62 Michelin yıldızlı restoran bulunuyor.
2 2- (Prag'ın ötesi), Çekya
Şehirde 79 adet Michelin yıldızlı restoran var.
3 3- Dolomitler, İtalya
Michelin listesine göre, 2026 yılında ziyaret edilmesi gereken lezzet duraklarından biri de Dolomitler.
4 4- Wrocław, Polonya
5 5- Amalfi Kıyıları, İtalya
6 6- Suudi Arabistan
7 7- Kapadokya, Nevşehir
Kapadokya'da 18 adet Michelin yıldızlı restoran bulunuyor.
8 8- Jiangsu, Çin
9 9- Filipinler (Manila Cebu)
10 10- Route 66, ABD
11 11- Amerika'nın Güneyi
12 12- Florida, ABD
13 13- Boston, ABD
14 14- Philadelphia, ABD
15 15- Québec, Canada
16 16- Vancouver, Kanada