Pancar çuvalı için helikopter talep etti: Saniyelerle yarışırken 112’nin trajikomik arşivi

Vali Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, 112 Acil Çağrı Merkezinin geçen yıl sıkıntısız bir şekilde vatandaşa hizmet sunduğunu belirterek, hem merkezde hem de sahada gece gündüz demeden fedakarca görev yapan tüm ekipleri tebrik ettiğini söyledi.

Merkeze en çok sağlık ve güvenlikle ilgili çağrılar geldiğini ifade eden Hatipoğlu, "2025 yılında arkadaşlarımız 619 bin çağrı karşıladı, bunun 235 binini asıllı çağrılar oluşturdu. Asılsız olan ile telefon açıldığı sırada kapanan çağrılar yüzde 38,24." dedi.

Hatipoğlu, 112'ye araç içinden de acil çağrılar geldiğini, engelli vatandaşlardan da acil çağrılar yapıldığını ifade ederek, çalışanların gelen her çağrıya en hızlı şekilde cevap vermek için adeta zamanla yarıştığını belirtti.