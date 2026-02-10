Hayvancılığı bırakacakken hibe aldı, işini büyüttü

"Danaları satıyorum, dişi hayvanları ise yetiştirmeye devam ediyorum. Bu tesisten önce 15-20 hayvanım vardı şimdi bu sayı 50-60'a çıktı. Eski ahırlar alçak ve dardı, özellikle kış aylarında çok zorlanıyorduk. Şimdiki tesis ise büyük, yüksek ve geniş. Hayvanlar suyunu içeride içiyor, sıyırıcı temizlik sistemi bulunuyor. Hayvan bakımı çok daha kolaylaştı. Devlet desteğiyle bu tesisi kurmasaydım bu işi bırakırdım. Şimdi modern tesiste işimi severek yapıyorum. Tek eksiğim bir samanlık, onu da yine devlet desteğiyle yapmayı düşünüyorum. Tarım ve Orman Bakanlığına, TKDK'ya ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."