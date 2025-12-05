Türkiye'de 1 Michelin Yıldızına sahip 15 restoran

İzmir’in 2024’teki ilk seçkisinde bir Michelin Yıldızı kazanan Vino Locale, bu yıl iki yıldıza yükseldi. Vino Locale, İzmir’den İki Michelin Yıldızı alan ilk restoran oldu. Vino Locale, Türkiye’de bu dereceye ulaşan bir diğer restoran olan TURK FATİH TUTAK ile bu ünvanı paylaşacak.
1 BU YIL 3 RESTORAN 1 YILDIZ ALDI
Bu yıl üç restoran, bir MICHELIN Yıldızlı restoran ailesine katıldı.
Revithia, Kapadokya’ya ilk MICHELIN Yıldızını kazandırdı. Açıklamada "UNESCO tarafından tanınan Kayakapı bölgesinde yer alan restoran; sütte pişirilen kuzu, fermente tahıllar ve sütle hazırlanan tarhana çorbası gibi bölgesel gelenekleri, Şef Duran Özdemir’in canlı ve ifade dolu menüsünde onurlandırıyor. Yerel soslar ve tatlar da bu özgün mutfağın karakterini şekillendiriyor" denildi.
2 ARAF
İstanbul’da, Şefler Kenan Çetinkaya ve Pınar Korgan Çetinkaya’nın liderliğindeki Araf, açık ateş etrafında tasarlanmış küçük ve karakter dolu tezgah restoranıyla ilk MICHELIN Yıldızını aldı. Açıklamada "Restoran; lezzeti, ürün bütünlüğünü ve tekniği önceliklendiren bir mutfak sunuyor. Samimi ve cesur yaklaşımıyla, Türk lezzetlerinin derinliğini en saf haliyle ortaya koyuyor" denildi.
3 MEZRA YALIKAVAK
Muğla’da ise, Yalıkavak’ın hemen dışında yer alan Mezra Yalıkavak, Şef Serhat Doğramacı’nın liderliğinde Michelin Yıldızı aldı. Açıklamada "Şef, menüsünü koruma altındaki Türk ürünleri ve ata mirası pişirme teknikleri üzerine inşa ediyor. Bahçeleri ve çiftlik hayvanları ile aktif bir çiftlik ortamında konumlanan restoran; odun ateşi, fermantasyon, ızgara ve marine tekniklerini özenli ve zarif kompozisyonlarla harmanlıyor. Tatlılar ise şefin eşi tarafından hazırlanıyor ve bu etkileyici deneyime unutulmaz bir kapanış ekliyor" denildi.
4 TÜRKİYE'DE 1 MICHELİN YILDIZI OLAN 15 RESTORAN
Son 3 restoranla birlikte Türkiye’deki Bir MICHELIN Yıldızlı restoranlarının toplam sayısı 15'e yükseldi. İşte o restoranlar: