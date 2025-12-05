Türkiye'de 1 Michelin Yıldızına sahip 15 restoran

Muğla’da ise, Yalıkavak’ın hemen dışında yer alan Mezra Yalıkavak, Şef Serhat Doğramacı’nın liderliğinde Michelin Yıldızı aldı. Açıklamada "Şef, menüsünü koruma altındaki Türk ürünleri ve ata mirası pişirme teknikleri üzerine inşa ediyor. Bahçeleri ve çiftlik hayvanları ile aktif bir çiftlik ortamında konumlanan restoran; odun ateşi, fermantasyon, ızgara ve marine tekniklerini özenli ve zarif kompozisyonlarla harmanlıyor. Tatlılar ise şefin eşi tarafından hazırlanıyor ve bu etkileyici deneyime unutulmaz bir kapanış ekliyor" denildi.