  • Türkiye'de 1 Michelin Yıldızına sahip 15 restoran

Türkiye'de 1 Michelin Yıldızına sahip 15 restoran

MICHELIN Rehberi, Türkiye için 2026 restoran seçkisini dün açıkladı. Bu yılki seçki, Kapadokya’dan ilk kez listeye giren restoranlar dahil olmak üzere toplam 54 yeni restoranı içerdi.


Son Güncellenme:
Türkiye'de 1 Michelin Yıldızına sahip 15 restoran

İzmir’in 2024’teki ilk seçkisinde bir Michelin Yıldızı kazanan Vino Locale, bu yıl iki yıldıza yükseldi. Vino Locale,  İzmir’den İki Michelin Yıldızı alan ilk restoran oldu. Vino Locale, Türkiye’de bu dereceye ulaşan bir diğer restoran olan TURK FATİH TUTAK ile bu ünvanı paylaşacak.

1 BU YIL 3 RESTORAN 1 YILDIZ ALDI

BU YIL 3 RESTORAN 1 YILDIZ ALDI

Bu yıl üç restoran, bir MICHELIN Yıldızlı restoran ailesine katıldı.

Revithia, Kapadokya’ya ilk MICHELIN Yıldızını kazandırdı. Açıklamada "UNESCO tarafından tanınan Kayakapı bölgesinde yer alan restoran; sütte pişirilen kuzu, fermente tahıllar ve sütle hazırlanan tarhana çorbası gibi bölgesel gelenekleri, Şef Duran Özdemir’in canlı ve ifade dolu menüsünde onurlandırıyor. Yerel soslar ve tatlar da bu özgün mutfağın karakterini şekillendiriyor" denildi. 

2 ARAF

ARAF

İstanbul’da, Şefler Kenan Çetinkaya ve Pınar Korgan Çetinkaya’nın liderliğindeki Araf, açık ateş etrafında tasarlanmış küçük ve karakter dolu tezgah restoranıyla ilk MICHELIN Yıldızını aldı. Açıklamada "Restoran; lezzeti, ürün bütünlüğünü ve tekniği önceliklendiren bir mutfak sunuyor. Samimi ve cesur yaklaşımıyla, Türk lezzetlerinin derinliğini en saf haliyle ortaya koyuyor" denildi.

3 MEZRA YALIKAVAK

MEZRA YALIKAVAK

Muğla’da ise, Yalıkavak’ın hemen dışında yer alan Mezra Yalıkavak, Şef Serhat Doğramacı’nın liderliğinde Michelin Yıldızı aldı. Açıklamada "Şef, menüsünü koruma altındaki Türk ürünleri ve ata mirası pişirme teknikleri üzerine inşa ediyor. Bahçeleri ve çiftlik hayvanları ile aktif bir çiftlik ortamında konumlanan restoran; odun ateşi, fermantasyon, ızgara ve marine tekniklerini özenli ve zarif kompozisyonlarla harmanlıyor. Tatlılar ise şefin eşi tarafından hazırlanıyor ve bu etkileyici deneyime unutulmaz bir kapanış ekliyor" denildi.

4 TÜRKİYE'DE 1 MICHELİN YILDIZI OLAN 15 RESTORAN

TÜRKİYE'DE 1 MICHELİN YILDIZI OLAN 15 RESTORAN

Son 3 restoranla birlikte Türkiye’deki Bir MICHELIN Yıldızlı restoranlarının toplam sayısı 15'e yükseldi. İşte o restoranlar:

5 Arkestra

Arkestra

İstanbul

6 Araka

Araka

İstanbul

7 Kitchen By Osman Sezener

Kitchen By Osman Sezener

Bodrum

8 Narımor

Narımor

İzmir

9 Araf İstanbul

Araf İstanbul

İstanbul

10 Revithia

Revithia

Ürgüp

11 Neolokal

Neolokal

İstanbul

12 Teruar Urla

Teruar Urla

İzmir

13 Casa Lavanda

Casa Lavanda

İstanbul

14 Sankai by Nagaya

Sankai by Nagaya

İstanbul

15 OD Urla

OD Urla

İzmir

16 Maçakızı

Maçakızı

Bodrum

17 Mezra Yalıkavak

Mezra Yalıkavak

Bodrum

18 Mikla

Mikla

İstanbul

19 Nicole

Nicole

İstanbul
