Evlilikler azalıyor: Sıcak savaşa girmeden ordusu eriyen ülke

Güney Kore derin bir nüfus krizi içinde... Newsweek'in haberine göre ülkede evlilikler son otuz yılda neredeyse yarı yarıya düştü. Yıllık doğum sayısı 1995 yılı seviyesinin üçte birine kadar geriledi. İşte rakamlar:
1 EKONOMİ İÇİN DE ZORLU SÜREÇ
Dünyanın en düşük doğurganlık oranına sahip ülkede 024 yılında kadın başına düşen doğum sayısı 0,75 olarak kaydedildi. Bu oran, nüfusun kendini koruyabilmesi için gerekli olan 2,1 seviyesinin çok altında. Aynı yıl, 65 yaş ve üzerindeki Güney Korelilerin toplam nüfus içindeki payı %20’yi aştı.
Makaleye göre bu demografik değişim, ülkenin ekonomisi, emeklilik ve sağlık sistemi üzerinde büyük baskı yaratabilir. Çünkü giderek yaşlanan nüfusu desteklemesi gereken genç iş gücü azalıyor.
Ülkede 2024’te evlenen çift sayısı 222.400 oldu. Bu oran 1995’te 398.500 idi.
2 EVLİLİK YAŞI YÜKSELDİ
2024’te kadınlar için ortalama evlilik yaşı 31,6 olurken, 1995’te bu değer 25,3’tü. Erkeklerde ise aynı dönemde ortalama yaş 28,4’ten 33,9’a çıktı.
Doğum sayısı 1995’teki 715.000’den 2024’te 238.000’e geriledi.
3 DÜNYANIN EN DÜŞÜK DOĞUM ORANINA SAHİP
Güney Kore, yıllardır dünyanın en düşük doğum oranı rekorunu kırmaya devam ediyor:
2018: 0,98
2020: 0,84
2023: 0,72
2024: 0,75
4 NELER YAPILIYOR?
Newsweek'in haberine göre Seul hükümeti 2008’den bu yana evlilikleri ve doğumları artırmak amacıyla yüz milyarlarca dolar harcadı; nakit destekler, konut avantajları, daha uzun ebeveyn izni ve doğurganlık tedavileri gibi teşvikler sundu. Hatta nüfus stratejisine odaklanacak bir bakanlık kuruluyor. Ancak makaleye göre şu ana kadar kayda değer bir başarı elde edilmiş değil.
5 ORDU YÜZDE 20 KÜÇÜLDÜ
BBC'nin Ağustos 2025 tarihli haberine göre ise Güney Kore’nin ordusu, uzmanların gerekli gördüğü 500.000 asker eşiğinin altına düşmüş durumdaydı.
Savunma Bakanlığı’nın raporuna göre Güney Kore ordusunun personel sayısı son 6 yılda %20 azalarak yaklaşık 450.000’e geriledi. Yetkililer, bu düşüşün temel nedeninin ülkenin dünyanın en düşük doğum oranına sahip olması olduğunu söylüyor.
6 TEKNİK OLARAK HALA SAVAŞTA
O habere göre Güney Kore, nükleer silahlara sahip komşusu Kuzey Kore ile teknik olarak hâlâ savaş halinde olduğu için zorunlu askerliği sürdürüyor. Kuzey Kore’nin aktif görevde 1,3 milyon asker bulundurduğu tahmin ediliyor.
Savunma Bakanlığı raporuna göre, Güney Kore ordusundaki tümen sayısı 2006’dan bu yana 59’dan 42’ye düştü. Bu düşüşün nedeni aralarında birleşme veya fesih bulunan birlik düzenlemeleri.