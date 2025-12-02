Evlilikler azalıyor: Sıcak savaşa girmeden ordusu eriyen ülke

Dünyanın en düşük doğurganlık oranına sahip ülkede 024 yılında kadın başına düşen doğum sayısı 0,75 olarak kaydedildi. Bu oran, nüfusun kendini koruyabilmesi için gerekli olan 2,1 seviyesinin çok altında. Aynı yıl, 65 yaş ve üzerindeki Güney Korelilerin toplam nüfus içindeki payı %20’yi aştı.

Makaleye göre bu demografik değişim, ülkenin ekonomisi, emeklilik ve sağlık sistemi üzerinde büyük baskı yaratabilir. Çünkü giderek yaşlanan nüfusu desteklemesi gereken genç iş gücü azalıyor.

Ülkede 2024’te evlenen çift sayısı 222.400 oldu. Bu oran 1995’te 398.500 idi.