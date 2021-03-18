Pandemi dönemi yeme-içme sektörü için oldukça zorlayıcı bir süreç oldu. Tüketicilerin bu dönemde hijyen konusunda daha hassas davranması ve kalabalıklar içerisinde bulunmayı tercih etmemeleri online siparişe olan talebi artırdı.

Yeme-içme sektörünün gelecekte, yaşadığımız pandemi dönemini de düşündüğümüzde, daha da fazla dijitalleşeceği öngörülüyor.

Şirketler de bu dönemde gerek online sipariş gerekse dijitalleşme alanında önemli yatırımlar yaptı. Bu döneme özel geliştirilen tabaklama sisteminden gel–al servis restoranlarına, temassız teslimat modelinden hayalet mutfaklara kadar pek çok alanda yatırım yapan restoranlar, 2020’de aldıkları yaraları sarmaya çalışıyor.

Kısıtlı da olsa açılmaya başlayan sektör, önümüzdeki sürecin getirdiği belirsizlik ve pandemi döneminde hayatımızın merkezine yerleşen bazı pratiklerin bundan sonraki süreçte de devam edeceği beklentisinde.

Bu nedenle sektör oyuncuları, dijitalleşmeye yatırım yapmaya devam edecekler. Haberimizde restoran zincirlerinin online ve gel-al servis siparişlerindeki yatırımlarını araştırdık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.