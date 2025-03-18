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Yeni yatırımıyla 55 milyon balık işleyecek

Yaşar Topluluğu iştiraki Çamlı Yem ve Besicilik, İzmir’in Bornova ilçesinde yıllık 55 milyon kültür balığı işleme ve paketleme kapasitesine sahip yeni tesisini faaliyete geçirdi.

18 Mart 2025 | 18:51
Son Güncellenme: 18 Mart 2025 | 18:59
Yeni yatırımıyla 55 milyon balık işleyecek

Çamlı Yem Besicilik, ürünlerinin yaklaşık % 80’ini ihraç ediyor. 20’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Çamlı Yem ve Besicilik, 2024 yılında ihracat yaptığı ülkelere İngiltere ve Tayland’ı da ekledi. 

“Yıllık 55 milyon adet kültür balığı işleme ve paketleme kapasitesine sahip”

Yeni tesis ile birlikte üretim kapasitesinin artacağını ve yurt dışı pazarlarda daha iddialı olacaklarını belirten Çamlı Yem Besicilik Genel Müdürü Tunç Tuncer, şu açıklamayı yaptı: “Çamlı Yem ve Besicilik olarak Türkiye’de kültür balıkçılığı sektörünün öncüsüyüz. 40 yıldır sektörümüzü büyütmek, geliştirmek için çalışıyoruz. Yeni, modern ve verimliliği artıran yatırımlarımızla ülkemiz ekonomisine sağladığımız katkı artarak devam ediyor. Yeni tesisimiz yıllık 55 milyon adet kültür balığı işleme ve paketleme kapasitesine sahip. Çiftliklerimizde yetiştirdiğimiz balıklar yeni tesisimizdeki son paketleme sürecinin ardından Türkiye’nin ve dünyanın dört bir tarafındaki sofralara lezzet katacak. Yeni tesisimiz ile yurt içi pazara yönelik ürünlerle birlikte yurt dışı pazarlara yönelik özel paketlenen hem işlenmiş hem de dondurulmuş levrek ve çipura ürünlerini üreteceğiz.” 

 

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Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 hisse var
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: %274,80
Borsada bu hafta genel kurulu olan 19 şirket
Kesinleşen temettü kararını ve tarihlerini duyurdu
25 kurumdan 61 hisse önerisi
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket (14 Mart)
Parayı nereye yatırmalı? Piyasalarda 'denge ve yön' arayışı
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