Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Desteklemeleri kapsamında başlattığı Genç Çiftçi Programına başvurarak aldığı hibeyle 2018'de tavuk yetiştiriciliğine adım atan Akça, Tepecik Karaova Mahallesi'ndeki araziye küçük bir çiftlik kurdu.

1 ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTIRDI Çiftlikteki işini titizlikle sürdüren genç girişimci, kısa sürede üretim kapasitesini artırdı. Modern kümeslerdeki tavukların doğal yemleme tekniğiyle verimini artıran Akça, çiftliğini yaklaşık 14 bin tavukluk işletmeye dönüştürdü.

2 30 BİN TL DESTEK ALDI Akça, "gezen tavuk" damgalı yumurtalarını hem yerel pazarda satışa sunuyor hem de Muğla genelindeki büyük zincir marketlerin şubelerine gönderiyor. Girişimci Mehmet Ali Akça, işe başlarken aldığı 30 bin liralık devlet desteğinin kendisi için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

3 400 TAVUKLA BAŞLADI İşe başladığında yalnızca 400 tavuğu olduğunu belirten Akça, "Daha önce su sporları işiyle uğraşıyordum. Devlet desteğini gördüm ve internet üzerinden başvuru yaptım. İlçe Tarım Müdürümüz Durmuş Çakır Bey bana yol gösterdi ve bu işe başladım.”

4 İKİ İŞTE BİRDEN ÇALIŞTI “İki yıl hem kümesi işletip hem denizcilik sektörüne çalıştım. Daha sonra 1500 tavuğa çıktım. Şu anda bir kümesimde 4 bin, diğerinde ise 10 bin hayvanım var. Günlük 12 bin 500 civarı yumurta üretiyoruz." diye konuştu.

5 BAŞKALARINA DA ÖRNEK OLDU Akça, Bodrum'un yumurta ihtiyacının yüzde 25'lik kısmını kendilerinin karşıladığını ifade etti. Çevresindekilere örnek olduğunu anlatan Akça, şöyle devam etti: "Bu işle ilgili bir arkadaşıma öncülük yaptım. O da girişimde bulundu ve başvuru yaptı. 1000 hayvanla bu işe başladı. Ben de elimden geldiği kadar ona destek oluyorum.”