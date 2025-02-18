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18 yaşında iş kurdu: Günde 12 bin 500 yumurta üretiyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki genç girişimci, devlet desteğiyle kurduğu ve 400 tavukla başladığı çiftliğini, 7 yılda 14 bin tavuk bulunan, günde 12 bin 500 yumurta üretilen işletmeye dönüştürdü.

18 Şubat 2025 | 14:08
18 yaşında iş kurdu: Günde 12 bin 500 yumurta üretiyor

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Desteklemeleri kapsamında başlattığı Genç Çiftçi Programına başvurarak aldığı hibeyle 2018'de tavuk yetiştiriciliğine adım atan Akça, Tepecik Karaova Mahallesi'ndeki araziye küçük bir çiftlik kurdu.

 

1 ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTIRDI

ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTIRDI Çiftlikteki işini titizlikle sürdüren genç girişimci, kısa sürede üretim kapasitesini artırdı. Modern kümeslerdeki tavukların doğal yemleme tekniğiyle verimini artıran Akça, çiftliğini yaklaşık 14 bin tavukluk işletmeye dönüştürdü.

2 30 BİN TL DESTEK ALDI

30 BİN TL DESTEK ALDI Akça, "gezen tavuk" damgalı yumurtalarını hem yerel pazarda satışa sunuyor hem de Muğla genelindeki büyük zincir marketlerin şubelerine gönderiyor. Girişimci Mehmet Ali Akça, işe başlarken aldığı 30 bin liralık devlet desteğinin kendisi için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

3 400 TAVUKLA BAŞLADI

400 TAVUKLA BAŞLADI İşe başladığında yalnızca 400 tavuğu olduğunu belirten Akça, "Daha önce su sporları işiyle uğraşıyordum. Devlet desteğini gördüm ve internet üzerinden başvuru yaptım. İlçe Tarım Müdürümüz Durmuş Çakır Bey bana yol gösterdi ve bu işe başladım.”

4 İKİ İŞTE BİRDEN ÇALIŞTI

İKİ İŞTE BİRDEN ÇALIŞTI “İki yıl hem kümesi işletip hem denizcilik sektörüne çalıştım. Daha sonra 1500 tavuğa çıktım. Şu anda bir kümesimde 4 bin, diğerinde ise 10 bin hayvanım var. Günlük 12 bin 500 civarı yumurta üretiyoruz." diye konuştu.

5 BAŞKALARINA DA ÖRNEK OLDU

BAŞKALARINA DA ÖRNEK OLDU Akça, Bodrum'un yumurta ihtiyacının yüzde 25'lik kısmını kendilerinin karşıladığını ifade etti. Çevresindekilere örnek olduğunu anlatan Akça, şöyle devam etti: "Bu işle ilgili bir arkadaşıma öncülük yaptım. O da girişimde bulundu ve başvuru yaptı. 1000 hayvanla bu işe başladı. Ben de elimden geldiği kadar ona destek oluyorum.”

6 ‘İŞİMİ SEVEREK YAPIYORUM’

‘İŞİMİ SEVEREK YAPIYORUM’ “İlk başta fazlasıyla zorluk çektim ama şu anda işimden çok memnunum, severek yapıyorum. Yabancı olduğum bir işti. 18 yaşında bu işe girmiştim, adım adım alıştım. Bir hayvan 24 ay yumurta verebiliyor. Daha sonra tavuklar kesime gidiyor. Bir kümesimdeki 4 bin hayvan kısa süre sonra kesime gidecek. O kümesi de tadilata sokup 10 bin hayvana çıkartmayı hedefliyorum."
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