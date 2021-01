2020’de 172 start-up’a 177 milyon dolarlık yatırım geldi. 2019 yılında yüzde 69 oranında büyüyen start-up sektörüne yatırım oranı, 2020 yılında da yüzde 74’lük büyüme kaydetti. En fazla yatırım ise dijital uygulama projelerine yapıldı.

Yatırım olanağı arayan start-up’lar için yatırımcıların ulaşabildiği pazaryeri olan Türkiye merkezli StartupMarket’den yapılan açıklamada 2020 yılında Türkiye’de 172 start up 177 milyon dolarlık yatırım aldı. 2019 yılında yüzde 69 oranında büyüyen start up sektörüne yatırım oranı, 2020 yılında da yüzde 74’lük büyüme kaydetti. Dijital uygulama projelerinin ağırlıkta olduğu start up girişimleri için yapılan yatırımlar, Türkiye ekonomisi ve sürdürülebilir kalkınma açısından önemli bir adım olarak nitelendiriliyor. Aynı açıklamada, tüm dünyada ise start-up projelerine yapılan yatırımın da bir önceki yıla oranla yüzde 4’lük bir büyüme göstererek 300 milyar dolarlık bir hacme ulaştığı bildirildi.

StartupMarket Kurucu Ortağı ve CEO’su Serkan Bağçe, özellikle pandemi döneminde evde geçirilen zamanın artmasıyla dijital platformların kullanım oranlarının ve start up’lara yatırımcı ilgisinin arttığını belirterek “Örneğin perakende satış yapan şirketlerin çevrimiçi penetrasyon oranları son beş yıla oranla birkaç ayda hedef seviyelerine ulaştı. Mobil cihazlar ve dijital platformlarda oynanan oyunlara talep her zamankinden çok daha fazla arttı. Hızla artan teknolojinin farklı alanlarındaki taleplerle birlikte bu alanda hizmet ağı kuran teknoloji şirketlerine yatırımcı ilgisi de bu doğrultuda üst seviyeye ulaştı. Bunun sonucunda 2020 yılında StartupMarket üzerinden yatırım arayan 14 girişim, StartupMarket yatırımcı Kaşif üyeleri ya da iş ağından yatırım aldı” dedi.

“YATIRIMLAR HER YIL KATLANARAK ARTACAK”

StartupMarket Kurucu Ortağı ve CEO’su Serkan Bağçe, Türkiye’nin yatırım ekosistemi içinde 1,3 dolarlık kişi başı yatırım ortalamasına sahip olduğunu da kaydederek şunları söyledi:

“Bu rakam AB ülkelerinde 65 dolar civarında. Yatırım ekosistemi gün geçtikçe büyüme kaydediyor. Ülkemiz ve girişimci ruha sahip start up’lar ile yatırımcıların buluşması öncelikli konumuz. Bu şekilde verimli olabilir ve ekosistemi büyütebiliriz. StartupMarket ve Kitlesel Fonlama Platformu ile start up’ların yatırım alma kanallarına bir yenisini ekleyecek, elde edeceğimiz tüm gelirlerimizi start up’ların yatırım alma, büyüme ve ekibini güçlendirme süreçlerinde kolaylık ve verimlilik sağlamak için kullanacağız. Bu bağlamda yakın dönemki hedefimiz 2021’in ilk çeyreğinde platform üzerinden ilk yatırımların yapılmasını sağlamak olacak. Bunun yanında ayrıca, kitle fonlama yasasının çıkması ve bu bağlamda yeni kurulan yerel fonların oluşmasıyla birlikte start up’lara yatırımların her yıl katlanarak artacağını öngörüyoruz.”