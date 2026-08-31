Trafik kazalarında "hasar çetelerine" karşı yeni adım: Alo 193 yarın devreye giriyor

Trafik kazalarının ardından yaşanan uyuşmazlıkların giderilmesine yönelik hazırlanan beş aşamalı eylem planında son aşamaya geçiliyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hayata geçirilen Alo 193, 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla (yarın)hizmet vermeye başlayacak.
Merkezle, kazazedelerle iletişime geçerek haksız kazanç elde eden yasa dışı yapılara karşı güvence sağlanması da hedefleniyor.
1 SEDDK tarafından hazırlanan beş aşamalı eylem planı
Trafik sigortalarındaki değer kaybı kaynaklı uyuşmazlıkların asgari seviyeye indirilmesi ve tazminat süreçlerinin etkin, adil ve hızlı şekilde yönetilmesi amacıyla SEDDK tarafından hazırlanan beş aşamalı eylem planı çerçevesinde önemli yapısal reformlar yapıldı.
Bu kapsamda ilk üç aşamada, eksper hesaplamalarının standartlaştırılması, eksper atamalarında akıllı sisteme geçilmesi ve değer kaybı tazminatının hak sahiplerine herhangi bir ilave başvuru şartı aranmaksızın maddi hasarla birlikte hesaplanarak ödenmesi yönünde değişiklikler hayata geçirildi. Dördüncü aşamada kanuna aykırı şekilde hasar aracılığı faaliyetinde bulunarak vatandaşların mağduriyetine neden olan yasa dışı yapıların engellenmesine yönelik genelge yayımlanarak yürürlüğe girdi.
2 İlk başta trafik ve kasko sigortalarına ilişkin hasar başvuruları kabul edilecek
Eylem planının beşinci maddesinde ise vatandaşların hasar ihbarlarını tek bir merkez üzerinden kolay ve hızlı şekilde iletebilmelerini sağlamak üzere tüm sigorta şirketlerinin entegre olduğu "Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi" kuruldu.
Merkez üzerinden ilk etapta trafik ve kasko sigortalarına ilişkin hasar başvuruları kabul edilmeye başlanacak.
3 İllegal yapılar da şikayet edilebilecek
Vatandaşlar hasar ihbarlarının yanı sıra hasar sonrası kendilerini rahatsız ve mağdur eden illegal yapıları da Alo 193 hattını kullanarak SEDDK'ye şikayet edebilecek.
4 Teknik gecikmeler başvuru sahibi aleyhine dikkate alınamayacak
Geçerli kabul edilen hasar başvuruları ilgili sigorta şirketine, Güvence Hesabına veya Türkiye Motorlu Taşıt Bürosuna yapılmış sayılacak.
Sistem kesintileri, veri kayıpları veya bildirimlerin ilgili kuruluşlara iletilmesinde yaşanacak teknik gecikmeler, ilgili mevzuatta öngörülen sürelerin hesabında başvuru sahibi aleyhine dikkate alınamayacak.
5 Başvuru sahibiyle iletişime geçilecek
İletilen başvuruların ardından ilgili sigorta şirketi, Güvence Hesabı veya Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu, en geç hasar başvuru bilgilerinin kendisine iletilmesini takip eden iş günü içerisinde çağrı merkezi aracılığıyla başvuru sahibiyle iletişime geçecek.
6 Asgari bilgilendirme yapılacak
Yapılacak aramada başvuru sahibine tazminat ödemesi için gerekli belgeler, kaza tespit tutanağının tutulması, kusur oranlarının tespiti, ekspertiz işlemleri, tahmini onarım süresi, araç hasarı ile birlikte değer kaybı hesaplamasının da yapılacağı ve tazminatın ilgili kanunda belirtilenler dışındaki yetkisiz kişilerce takip ve tahsil edilemeyeceği hususlarında asgari bilgilendirme yapılacak.
7 Mobil uygulama da devreye alınacak
Vatandaşların hasar başvurularını kolayca iletebilmeleri için Alo 193 telefon hattına ilave olarak bir mobil uygulama ve web sitesi de yakında hizmete girecek.
8 "1 milyon vatandaşımız mağdur ediliyor"
Türkiye'de bu yöntemlerle oluşturulan ihtilaflara, sonucunda elde edilen haksız kazanca ve bu yapıyla mücadeledeki kararlılıklarına dikkat çeken SEDDK Başkanı Davut Menteş, "Ülkemizde her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin trafik kazası gerçekleşmekte ve bu illegal yapı yüz binlerce ihtilaf üretmektedir.
Bu yapının bu hacimde bir işten elde ettiği haksız kazancın yıllık milyarlarca lira seviyelerinde olduğunu değerlendirmekteyiz. Sigorta sektörü otoritesi olarak, yaklaşık 1 milyon vatandaşımızın mağdur edildiği bu büyüklükteki bir vurgunu sonlandırmak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.
9 OHİM aracılığıyla talepte bulunulabileceğine ilişkin bilgi eklenecek
ilgili kuruluşların gerçekleştirdikleri tüm işlemler ile sigortacılık ve özel emeklilik faaliyeti kapsamındaki üretim, hasar, aracılık ve benzeri hususlarda hizmet sunan kişi ve kuruluşların işlemlerine ilişkin şikayetler de SEDDK'nin mevcut başvuru kanallarına ek olarak Alo 193 hattı üzerinden iletilebilecek.
Şirketler, düzenleyecekleri poliçe ve bilgilendirme metinlerinin ilgili bölümlerine, hasar durumunda OHİM aracılığıyla da talepte bulunulabileceğine ilişkin bilgi ekleyecek. Ayrıca Alo 193 Sigorta Hasar İhbar ve Şikayet Hattına poliçenin ön yüzünde en az 14 punto büyüklüğünde yer verilecek.