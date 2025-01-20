5 kardeş devlet desteğiyle çiftlik kurdu: Hayvan sayısı 1 yılda 5 kat arttı

Keban ilçesinin Dürümlü köyünde baba mesleği olan koyun yetiştiriciliğini 30 yıldır sürdüren Muhammed, Hamid, Hamdi, Nizam ve Recep Tayyip Şirin kardeşler, yaz aylarında Bingöl ve Erzurum'daki yaylalara çıkardıkları hayvanlarını, havaların soğumasıyla kış aylarında köy kırsalına kurdukları çadırlarda konaklatıyordu.

1 SERT ŞARTLAR ZORLUYORDU Çadırlarda koyun yetiştirmenin zorluğundan dolayı her yıl ortalama 300 küçükbaş hayvan yetiştirebilen Şirin kardeşler, doğunun zorlu kış şartlarında hayvanlarını daha güvenli, sıcak ve ferah bir ortamda barındırmak için yıllarca ısı yalıtımlı, betonarme ağılları olan bir çiftlik kurmayı istedi.

2 4 MİLYON LİRA HİBE ALDILAR Hayallerini Tarım ve Orman Bakanlığının Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında gerçekleştirme fırsatı bulan kardeşler, geçen yıl aldıkları 4 milyon lira hibe desteğiyle 1500 metrekaresi kapalı toplam 7 bin metrekare alana sahip, ağılları, samanlığı ve barınağıyla küçükbaş hayvan çiftliği kurdu.

3 HAYVAN SAYISI 5 KAT ARTTI Daha iyi imkanlar sayesinde küçükbaş hayvan sayısını geçen yıldan bu yana 1500'e çıkaran kardeşler, bu ay başlayan kuzulama dönemi ile bu sayıyı 2 bin 500'e çıkarmayı hedefliyor.

4 'HAVANCILIK ZOR BİR İŞ' Kardeşlerden Hamid Şirin, AA muhabirine, kendini bildi bileli hayvanların içinde olduğunu ve hayatının sürü peşinde koşmakla geçtiğini söyledi. Göçer hayvancılığın zor bir iş olduğunu, özellikle çetin kış şartlarında çadırlar altında hayvanlara bakmanın kendilerini daha da zorladığını ifade eden Şirin, şöyle konuştu:

5 ARTIK HAYVANLAR AĞILDA "Devletimizden yüzde 50 hibe desteğiyle 4 milyon lira aldık, kısa sürede ağıllarımız yapıldı, artık hayvanlarımızı ağılda barındırıyoruz. Bu sayede her şey daha rahat ve güzel oldu. Yağmurdu, çamurdu, rüzgardı artık böyle dertlerimiz yok. "

6 'ÇİFTLİĞİMİZİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ' Daha önce rüzgar çadırlarımızı götürüyordu, yağmur suları koyunların altına geliyordu. Yaptığımız işten pek verim alamıyorduk. Çiftlik düzenine geçtikten sonra işimizi daha rahat, güzel ve temiz yapmaya başladık. Çiftliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz."

7 'BİZİM İÇİN YAŞAM TARZI' Muhammed Şirin de göçer hayvancılığın geçim kaynakları olmasının yanında kendileri için bir yaşam tarzı olduğunu ve tüm zorluğuna rağmen mesleği severek yaptıklarını dile getirdi.