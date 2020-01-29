83 girişimci arıyor
Yaklaşık 35 yıl sigortacılık sektöründe çalıştıktan sonra yeme-içme sektörüne geçiş yapan girişimci Ekrem Coşkun tarafından 2013 yılında kurulan Ekrem Coşkun Döner, Konya’da başlayan yolculuğuna tüm Türkiye’de devam ediyor.
İlk şubesini Beyşehir yolu üzerinde restoran konseptinde açan Ekrem Coşkun Döner bugün, 65 ilde 250 şubeye ulaştı.
Ağırlıklı olarak franchise ile büyüyen şirket, yıl sonuna kadar 83 yeni şube açmayı planlıyor.
Geçen yılı 600 milyon TL ciro ile kapattıklarını belirten Ekrem Coşkun Döner Genel Müdürü Fatih Büyükaslan, “2020 yılı için ciro hedefimiz 1 milyar TL.
Merkezimizde ve sahada görevli operasyon ekibimiz ve tüm şubelerimizde 2 bin 500 çalışan sayımız var. 2020 sonunda 333 şubeye ulaşmış olmayı planlıyoruz” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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