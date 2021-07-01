Bambu ağacından ev aksesuarı üreten Bambum, Avrupa ülkelerinden Seyşeller’e dünyanın 61 ülkesine ihracat yapıyor. Bambum Genel Müdürü Selman Yar, “Pandemide Türkiye’deki üretimlerimizi hızla artırarak Avrupa pazarını Çinli rakiplerin elinden aldık” diyor. Şirket 2021’i 240 milyon TL ciroyla kapatmayı hedefliyor.

KOBİ/GİRİŞİM Haziran 2021 tarihli sayıdan

Ev aksesuarları pazarına sağlıklı ürünler sunmak amacıyla yola çıkan Karınca Ev Gereçleri, yaklaşık 10 yıl önce Bambum’un temellerini attı. Bambu ağacından üretilen bambu bıçak ve kesme tahtaları üreterek bu işe adım atan şirket, bugün 100 farklı ürün çeşidiyle dünyaya ürün gönderiyor.

Şirket, tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi, estetik, çevreci ve doğal ürünleri en hızlı şekilde tasarlayıp, tüketicilerin beğenisine sunarak sağlıklı ev gereçleri sektöründe dünya markası olmayı hedefliyor.

Bambum Genel Müdürü Selman Yar, “Doğal olmayan mutfak gereçlerinde bulunan nikelin canlı gıdalardaki vitamin değerlerine zarar verdiğini biliyorduk. Bu durumdan hareket ederek bambu ağacından bıçak yapabileceğimizi düşündük” diyor.

ÇİNLİ RAKİPLERDEN ROL ÇALDI

2020 yılında pandemi sebebiyle insanların daha fazla mutfak ile ilgilendiği için züccaciye ürünlerine talebin artması Bambum’u da olumlu etkiledi. Bambu ürünler Avrupa pazarının Çin’den direkt tedariği tercih ettiği ürünler arasında yer alırken, pandemiyle bu değişti.

Sokağa çıkma yasakları, kısa mesailer, konteyner trafiğinin kitlenmesi gibi nedenler, Avrupa’da tanınmaya başlayan Bambum’un adeta patlamasına neden oldu. Selma Yar, “Avrupalı perakendecilerin gözlerini Çin’den kendi üzerimize çektik ve Türkiye’deki üretimlerimizi hızla artırarak Avrupa pazarını Çinli rakiplerin elinden aldık” diyor.

Ürünlerinin kolay ulaşılabilir ürünler olduğuna vurgu yapan Yar, “Bu yaşadığımız zor süreçte de Türkiye, üretimi aksatmayan ülkelerden biridir. Çin ve Almanya gibi ülkeler üretim konusunda ciddi sıkıntılar yaşadılar. Aynı zamanda hem iç pazarda hem de ihracatta da satışlarımızdan oldukça memnunuz. Üretim ile birlikte ciromuz da arttı” diye konuşuyor.

Bu süreçte Bambum’un 2020 yılı cirosu ihracat dahil olmak üzere 160 milyon TL’ye ulaştı. Şirket, 2021 hedefini ise 240 milyon TL olarak belirledi. Ayrıca geçen seneye göre 2021 yılının ilk dört ayında ciroda yaklaşık yüzde 60’lık artış yaşadıklarını söyleyen Yar, “Bunun başlıca sebeplerinden ilki, bizim gibi firmaların küçük ölçekli rakipleri var.

Ama bu rakipler olası krizlerden çok çabuk etkileniyor. Biz bu konuda altyapımız güçlü. Her zaman temkinliyiz. İkinci sebebi ise alımı kolay ürünler satmamızdır. Hem kaliteli ve uygun fiyatlı politikamız satışlarımıza da yansıyor” diyor.

Bambum, ihracat çalışmalarına yaklaşık dört yıl önce başladı. İhracatta 100 bin dolar ile başlayan şirketin geçen yıl ihracat rakamı 3 milyon doları geçti.

Şirket, pandemi döneminde 57 olan ülke sayısını 61’e çıkarttı. Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleriyle birlikte tüm Avrupa ülkelerine ürün gönderen şirket, bunların dışında Seyşeller, Mauritius, Fildişi Kıyısı, Çeçenya gibi ülkelere de ihracat yapıyor.

Yar, “Sahra altı Afrika önemli ve gelişmekte olan bir pazar. Yakın zamanda ihracata başlayacağımız ülkelerin o bölgeden çıkacağını düşünüyoruz” diyor. Bambum’un 2021 ihracat hedefi 5 milyon dolar ciroya ulaşmak.

500 BİN ADETLİK ÜRETİM

Bambum, İstanbul Esenyurt’ta 6 bin metrekarelik alanda üretim yapıyor. Her ay tam doluluk oranıyla 500 bin adet üretim gerçekleştiriliyor. Her geçen gün ürün gamına yenilerini ekleyen Bambum, şu anda 3 bin 500 çeşit ürünü ile 2 binden fazla satış noktasında müşterileriyle buluşuyor.

Bambudan yemek takımları, bıçak, kapaklar ve bardak altlıkları yapan şirket, yüzde 100 doğal ve sağlıklı olan bambuyu mutfağın her alanında kullanmaya çalışıyor. Aynı zamanda ürün gamına elektrikli ev aletlerini ekleyen şirket, yaklaşık 100 çeşit ürün ile Türkiye’de ilk defa bambu kaplamalı elektronik ev aletleri üretti.

Bambum, 2021 yılı içerisinde yine ürün gamını genişletmeyi hedefliyor. Yar, “Kurulduğu günden beri gelişen teknolojiyi takip eden ve her geçen gün büyümeyi sürdüren fabrikamızı, 2021 yılı içerisinde de büyütmeye devam etmek ve aylık 500 bin parça olan üretimimizi arttırmak en önemli hedeflerimizden” diye konuşuyor.

Şirket, elektrikli ev aletlerinde ürün gamını artırırken bunun yanında porselen ve seramik ürün yatırımlarına devam edecek. Yar, bambu ürün gamımızı genişletmeyi ,yenilikleri ve trendleri Türkiye’de ve dünyada sergileyen öncü markalardan olmaya devam etmeyi hedeflediklerini söylüyor.

SEKTÖR BÜYÜYOR

Cam, porselen, seramik, plastik, metal, ahşap sofra ve mutfak eşyaları ile küçük elektrikli ev aletlerini kapsayan züccaciye sektörü, 10 milyar dolar büyüklüğe ulaşan dev bir pazar. Pandemi döneminde evde geçirilen vaktin artmasıyla züccaciye ürünlerine talep de artış gösterdi.

2021 İlk çeyrekte sofra ve mutfak eşyaları ihracat toplamının yüzde 26,1 artarak 1 milyar 388 milyon dolara yükseldi. Sektörün 2021 hedefi 5-5,5 milyar dolarlık ihracat rakamını yakalamak. Sektör ihracatın yüzde 51’ini Avrupa ülkelerine yapıyor.

Avrupa ülkeleri arasında Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İtalya ve İsrail öne çıkıyor. Türkiye dünya züccaciye ithalatının yüzde 44’ünü gerçekleştiren ABD’nin ithalatından sadece binde 3 pay alıyor. Sektör temsilcileri bu noktada sektörün çok büyük potansiyeli olduğuna dikkat çekiyor. Latin Amerika, Kanada, Afrika ve Rusya sektörün hedef pazarları arasında yer alıyor.