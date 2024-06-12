ARA
Bist 100
10165,52
1,14%
Bist 100
Dolar/TL
32,2918
-0,2046%
Dolar/TL
Euro/TL
35,025
0,7818%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0845
0,9729%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2424,21
0,58%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

ABD'deki Türk start-up'lar: Öne çıkan 42 isim ve girişimleri

İlk start up’ını ABD’de kurup başarılı olan Türk girişimciler arasında Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya ve Sierra Nevada’nın kurucuları Eren ve Fatih Özmen çifti ilk olarak akla gelse de son 10 yılda bunlara yeni isimler eklendi. Start Up Dergisi, ABD'deki Türk girişimcileri araştırdı...

12 Haziran 2024 | 18:18
Son Güncellenme: 12 Haziran 2024 | 18:21
ABD'deki Türk start-up'lar: Öne çıkan 42 isim ve girişimleri

ABD'de start up kurarak kısa sürede milyonlarca dolar yatırım alan Türk girişimciler yeni teknolojilere odaklanıyor. ABD'de rakiplerinin dikkatini çekip exit yapanlarsa yeni girişimlerini hayata geçiriyor. Emre Bali'den Aykut Karaalioğlu'na Selçuk Atlı'dan İnanç Ortaç ve Demirhan Erimê kadar ABD'de birden fazla start up kuran Türk girişimcilerin sayısı hızla artıyor. ABD'deki Türk girişimcilerin hedefi ise start up'larını yeni pazarlara açarak globalde büyütmek. 

ABD’de ilgi gören, parlak Türk girişimleri arasında ilk sıralarda çoğunlukla teknoloji start up’ları var. 

Ayçe Tarcan'ın Start Up dergisinin  Mart-Mayıs 2024 tarihli sayısındaki haberine göre son 10 yılda ABD’de teknoloji girişimi kuran Türklerin en çok tercih ettiği yer kuşkusuz Silikon Vadisi ve San Francisco. 

ABD'de her yıl 5 milyon yeni şirket kuruluyor. Uzmanlar ABD'deki girişim ekosisteminin her yıl 150 milyon dolardan fazla yatırım yaptığını ve bu ürünleri inovatif bir şekilde geliştirmek isteyen girişimciler için büyük fırsat yarattığını belirtiyor.

SAYILARI ARTIYOR 

ABD'deki Türk girişimcilerin sayısı henüz yeteri seviyede olmasa da her geçen gün artıyor. Şikago'daki TOBB Trade Center'da farklı sektörlerde faaliyet gösteren 70'in üzerinde şirketin olduğunu söyleyen TOBB Trade Center İş Geliştirme direktörü Ceren Rodriguez, son dönemde Türk şirketlerinin ABD pazarında B2B, B2C ve hizmet odaklı faaliyetlerinde ciddi bir artış olduğunu belirtiyor. Rodriguez, yakın zamanda ABD pazarında Türk şirketlerinin ticari varlığının çok daha güçlü ve fark edilir bir boyuta geleceğini ifade ediyor.

İşte ABD'deki Türk start up'lardan bazıları şöyle: 

 

 

 

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2424,21 0,58%
  • ALTIN ONS 2334,99 0,78%
  • BIST 100 10165,52 1,14%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,884 -0,791%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36912 -0,48915%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89 -0,2742%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,2918 -0,2046%
  • EURO/DOLAR 1,0845 0,9729%
  • EURO/TURK LIRASI 35,025 0,7818%
  • STERLIN/DOLAR 1,28428 0,80216%
Borsa Haberleri
Borsada bugün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (12 Haziran)
Sur Tatil Evleri (SURGY) temettü kararını duyurdu
ASELSAN (ASELS) aldığı yeni siparişi duyurdu
Nakde dönmek isteyen borsa yatırımcısı için son gün!
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket (12 Haziran)
Mayıs 2024'te yabancıların en çok aldığı 5 hisse
Şekerbank (SKBNK) bedelli sermaye artırımı tarihini açıkladı
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu geldi: Yüzde 500
Europower Enerji (EUPWR) 30 milyon euroluk sözleşmeyi duyurdu
Avrupa'da 'aşırı sağ' sarsıntısı: Banka hisseleri çakıldı, tahvil faizleri 8 ayın zirvesinde
Bilançosuyla öne çıkan 44 şirket
BİST-100’de sektörüne göre F/K bazında ucuz ve yabancıların son 1 ayda en çok aldığı 9 hisse
Kaleseramik (KLSER) kesinleşen temettü kararını duyurdu
Borsa güne yatay başladı (11.06.2024)
Oyuncu musunuz, yatırımcı mısınız?
GERİ
İLERİ
Borsada bugün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (12 Haziran)
Sur Tatil Evleri (SURGY) temettü kararını duyurdu
ASELSAN (ASELS) aldığı yeni siparişi duyurdu
Nakde dönmek isteyen borsa yatırımcısı için son gün!
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket (12 Haziran)
Mayıs 2024'te yabancıların en çok aldığı 5 hisse
Şekerbank (SKBNK) bedelli sermaye artırımı tarihini açıkladı
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu geldi: Yüzde 500
Europower Enerji (EUPWR) 30 milyon euroluk sözleşmeyi duyurdu
Avrupa'da 'aşırı sağ' sarsıntısı: Banka hisseleri çakıldı, tahvil faizleri 8 ayın zirvesinde
Bilançosuyla öne çıkan 44 şirket
BİST-100’de sektörüne göre F/K bazında ucuz ve yabancıların son 1 ayda en çok aldığı 9 hisse
Kaleseramik (KLSER) kesinleşen temettü kararını duyurdu
Borsa güne yatay başladı (11.06.2024)
Oyuncu musunuz, yatırımcı mısınız?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL