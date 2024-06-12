ABD'deki Türk start-up'lar: Öne çıkan 42 isim ve girişimleri

ABD'de start up kurarak kısa sürede milyonlarca dolar yatırım alan Türk girişimciler yeni teknolojilere odaklanıyor. ABD'de rakiplerinin dikkatini çekip exit yapanlarsa yeni girişimlerini hayata geçiriyor. Emre Bali'den Aykut Karaalioğlu'na Selçuk Atlı'dan İnanç Ortaç ve Demirhan Erimê kadar ABD'de birden fazla start up kuran Türk girişimcilerin sayısı hızla artıyor. ABD'deki Türk girişimcilerin hedefi ise start up'larını yeni pazarlara açarak globalde büyütmek.

ABD’de ilgi gören, parlak Türk girişimleri arasında ilk sıralarda çoğunlukla teknoloji start up’ları var.

Ayçe Tarcan'ın Start Up dergisinin Mart-Mayıs 2024 tarihli sayısındaki haberine göre son 10 yılda ABD’de teknoloji girişimi kuran Türklerin en çok tercih ettiği yer kuşkusuz Silikon Vadisi ve San Francisco.

ABD'de her yıl 5 milyon yeni şirket kuruluyor. Uzmanlar ABD'deki girişim ekosisteminin her yıl 150 milyon dolardan fazla yatırım yaptığını ve bu ürünleri inovatif bir şekilde geliştirmek isteyen girişimciler için büyük fırsat yarattığını belirtiyor.

SAYILARI ARTIYOR

ABD'deki Türk girişimcilerin sayısı henüz yeteri seviyede olmasa da her geçen gün artıyor. Şikago'daki TOBB Trade Center'da farklı sektörlerde faaliyet gösteren 70'in üzerinde şirketin olduğunu söyleyen TOBB Trade Center İş Geliştirme direktörü Ceren Rodriguez, son dönemde Türk şirketlerinin ABD pazarında B2B, B2C ve hizmet odaklı faaliyetlerinde ciddi bir artış olduğunu belirtiyor. Rodriguez, yakın zamanda ABD pazarında Türk şirketlerinin ticari varlığının çok daha güçlü ve fark edilir bir boyuta geleceğini ifade ediyor.

İşte ABD'deki Türk start up'lardan bazıları şöyle: