Bir hizmet start-up’ı olan ODS Consulting Group, ihracattan tedarik zincirine pek çok farklı alanda hizmet veriyor. Geçen yıl Amerika’da şirket açtıklarını söyleyen ODS Consulting Group Yönetim Kurulu Başkanı Onur Seçkin, “Orta Anadolu İhracatçılar Birliği’ne Amerika pazarında marka stratejisi hazırlıyoruz. 1700 üyeli birliğin ilk etapta 20 üyesini Amerika pazarına hazırlayacağız” diyor.

KOBİ/GİRİŞİM Haziran 2021 tarihli sayıdan

Bir hizmet start-up’ı olan ODS Consulting Group, yolculuğuna 2009 yılında ODS Danışmanlık adıyla başladı. Kuruluş aşamasında hibe teşvik programları konusunda proje yazımı ve proje yönetimi çalışmalarına odaklanan şirket, bugün uluslararası iş geliştirme ve ihracat, proje yönetimi, kurumsal gelişim, yetenek yönetimi, mühendislik ve teknoloji, tedarik zinciri ve satın alma olmak üzere altı farklı alanda hizmet veriyor.

Geçen yıl ABD’de şirket açan ODS Consulting, bu adımın ardından önemli bir projeye start verdi. TİM’e bağlı bulunan Orta Anadolu İhracatçılar Birliği’ne Amerika pazarında marka stratejisi hazırlayan şirket, 1700 üyeli birliğin ilk etapta 20 üyesini Amerika pazarına hazırlayacak.

Aynı zamanda Türk mobilyasının tanıtımı için de ciddi bir çalışma yürüteceklerini belirten ODS Consulting Group Yönetim Kurulu Başkanı Onur Seçkin, “Bu çalışmada 100 milyon dolarlık ihracat artışı hedefliyoruz” diyor.

ODS Consulting Group Yönetim Kurulu Başkanı Onur Seçkin’le hem şirketi hem pandemi döneminde öne çıkan yatırım alanlarını konuştuk.

Pandeminin yatırımcılar üzerindeki etkileri neler oldu?

Sürecin başındaki belirsizlikler birtakım yatırımlarda duraksamaya yol açsa da bu genellemeyi her sektör için yapmamız yanlış olur. Her kriz ortamında olduğu gibi bu krizden de kazanarak çıkan pek çok sektör ve girişimci oldu.

Medikal ve gıda sektörleri başta olmak üzere uzaktan çalışma, e-ticaret gibi alanlarda konumlanan yazılım firmaları ve pandemi için en uygun çözümleri geliştiren pek çok orta-uzun vadeli firma, hedeflerini bir yıldan kısa sürede gerçekleştirme şansı yakaladı. Krizi fırsata çeviren, pandemi sürecini üretim süreçlerinde, insan kaynaklarında ve kurumsal altyapılardaki eksiklerini tamamlamakla geçiren işletmeler rekabette bir adım öne çıkarak yollarına devam ediyor.

Bu zaman diliminin, gündelik telaş içerisinde düşünülmeyen, fark edilmeyen eksikliklerin giderilmesi için de son derece uygun olduğunu düşünüyoruz.

Yurtdışına açılmak isteyen KOBİ’lere önerileriniz nelerdir? Hangi alanlarda fırsatlar var?

Başta Almanya olmak üzere Orta Avrupa’da varlık göstermek, küresel platformda ses sahibi olabilmek adına oldukça önemli. Rusya pazarı da var olmanın çok önem arz ettiğini düşündüğümüz bir pazar. Son yıllarda özellikle Moskova’da, tüketim malları piyasasında büyük miktarlarda alım yapabilecek ve daha uzun vadeli taahhütlerde bulunabilecek, büyük ölçekli perakende mağazaları açılıyor.

60 milyondan fazla internet kullanıcısının olduğu ülkede elektroniğe olan ilgi her geçen gün artıyor ve telekomünikasyon şirketleri de bu artıştan payını alıyor. İşletilen demiryolu hatlarının uzunluğu ile Amerika’dan sonra dünyada ikinci konumda olan Rusya’nın lojistiği de pazarı cezbedici kılıyor.

Kanada da çok kültürlü yapısıyla farklı sektör ve ürün kalemlerine çok müsait Ekonomik gücü ve kültürel çeşitliğiyle ticarette önemli bir pazar olan Kanada, coğrafi konumu ve lojistik bağlantıları ile dünyanın en büyük ithalatçısı ABD’ye bağlantı olanağı sunuyor.

ODS Consulting olarak Kanada’yı, hem kendi başına bir pazar olarak hem de ABD ile olan ticari operasyonlarda bir fasilitasyon konumunda görüyor ve değerlendiriyoruz.

Bu noktada şirketler nasıl bir strateji izlemeli?

KOBİ’ler yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek ve aynı zamanda rekabet güçlerini korumak amacıyla yeni stratejiler geliştirmelidir. Bu noktada şirketler; değişime ayak uydurmak veya değişime öncülük etmek amacıyla yatırım girişimlerinde bulunmalı ve yatırım stratejilerini belirlerken devlet tarafından sağlanan hibe ve destekleri de detaylı incelemelidir.

Değişen ülke ve dünya koşullarına göre hızlıca yeni sistemde kendine yer belirlemeli, üretim ve üretim faktörlerinin geliştirilmesini sağlamalıdırlar. Stratejilerinin bir parçası olarak faaliyetlerinde ihracata yer vermeli, yeni pazar fırsatlarını değerlendirerek, küresel pazarlarda da markalarını bilinir kılma yolunda çalışmalarını sürdürmelidir. AR-GE konusuna odaklanılmalı.

Bununla birlikte işletmeler dijital dönüşüme ayak uydura-bilmeli ve dünyadaki bu alanda yaşanan gelişimlerin bir parçası olabilmelidir. Kendi iş alanlarında ve platformlarında üretimden pazarlamaya her alanda dijitalleşme projeleri hayata geçirilmeli, rekabette öne geçilmesi için dijital araçlardan maksimum düzeyde yararlanılmalıdır.

Amerika pazarına yönelik hedeflerinizden bahsedebilir misiniz?

Dünyanın en büyük ekonomisi ve aynı zamanda ithalatçısı rolünde olan ABD’de Eylül 2020 tarihinde ODS Consulting LLC şirketini kurduk. Hali hazırda Amerika’da alanında uzman, deneyimli ve giderek genişleyen bir ekibimiz; firmalarımıza verdiğimiz hizmetlerimize ek olarak ofis, depo ve showroom yapılanmamız bulunuyor.

TİM’e bağlı bulunan Orta Anadolu İhracatçılar Birliği’ne Amerika pazarında marka stratejisi hazırlıyoruz. 1700 üyeli birliğin ilk etapta 20 üyesini Amerika pazarına hazırlayacağız. 20 şirketin tüm katalogları, sertifikaları, Amerika pazarına göre yenilenecek.

Amerika’daki şirketimizde dört çalışanımız bulunuyor. Önümüzdeki dönemde iki depo kiralayacağız, aynı zamanda Türk mobilyasının tanıtımı için de ciddi bir çalışma yürüteceğiz. 100 milyon dolarlık ihracat artışı hedeflediğimiz bu çalışmada ayrıca potansiyel alıcıları da belirliyoruz.

MELEK YATIRIM YAPIYOR

“Melek yatırımcı kimliğimizle destek verdiğimiz birçok girişim bulunuyor. Yatırım yaptığımız start-up firmalarından biri Adorno Reklam Ajansı. Türkiye’de faaliyet gösteren ve ekibinde ödüllü tasarımcıların, metin yazarlarının yer aldığı ajansın yüzde 100 hisseleri ODS Danışmanlık tarafından satın alındı. Yatırım yapılmasının hemen akabinde 2020 yılında Kristal Elma’dan iki ödül aldı.

Digiterra ise Kanada merkezli ve Endüstri 4.0 alanında makinelerden veri alma, yatay entegrasyon gibi çözümler geliştiren firma. Bu şirkete melek yatırımcı olarak ortak olduk. Firmanın tüm ürünlerinin satış operasyonları ODS koordinasyonuyla gerçekleştiriliyor. HFX Technologies GMBH – Avusturya kökenli, miniPC, server gibi donanım ürünleri geliştiren firmaya hisse alımı yoluyla ortak olduk.

AR-GE çalışmaları Viyana’da merkez ofiste tamamlanan ürünlerin Türkiye’de üretimi ve tüm dünyadaki satış operasyonları ODS koordinasyonuyla gerçekleştiriliyor. Bunun dışında ön fizibilite ve değerleme çalışmaları devam eden yatırım düşüncesi içerisinde bulunduğumuz firmalar bulunuyor.”