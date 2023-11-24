“Almanya pazarına giriş yapacağız”

Türkiye’de son yıllarda yerli teknoloji ile üretilen ‘akıllı yaşam’ çözümleri giderek artıyor. Bu alanda faaliyet göstermeye başlayan önemli firmalardan biri de Fonri. ODTÜ Teknokent’te kurulan ve akıllı ev sistemleri, enerji yönetimi, güvenlik sistemleri, depo yönetimi, arşiv takibi ve endüstriyel otomasyon gibi birçok alanda etkili çözümler sunan Ankaref’in bir iştiraki olarak kurulan Fonri markası, en ve ofisler için akıllı çözümler sunuyor. Fonri Kurucu Ortağı Onur Karaaslan, yeni dönem hedeflerini Ekonomist’e anlattı.

Şirketin kuruluş hikayesi nedir? Ne zaman ne şekilde kuruldu?

Fonri markası, Ankaref’in bir iştiraki olarak kuruldu. Ankaref, ODTÜ Teknokent’te kurulan ve akıllı ev sistemleri, enerji yönetimi, güvenlik sistemleri, depo yönetimi, arşiv takibi ve endüstriyel otomasyon gibi birçok alanda etkili çözümler sunan Avrupa’nın lider IoT servis sağlayıcısıdır. Fonri olarak, Ankaref bünyesinde kurulduktan sonra geçen pazar araştırma, ürün planlama süreçlerinin ardından, geçtiğimiz yıl aktif bir şekilde pazarda yer almaya başladık. Yüzlerce akıllı çözüm, kullanıcı dostu uygulama, yazılım ve teknoloji gücü ile Fonri, akıllı yaşam alanı anlayışının hayatımızda önemli bir ihtiyaca karşılık verdiğini gösteriyor. Akıllı yaşam anlayışının, sadece ev değil, ev ortamlarının ötesine geçmesi ve ofis alanlarına, iş yerlerine, otellere, restoranlara ve sağlık tesislerine hızlıca entegre olacağı bir misyonla hareket ediyoruz.

Tamamen Ankaref’in sermayesiyle mi kuruldu yoksa farklı yatırımcılar ve kurucu ortaklar var mıdır?

Fonri, Ankaref’in iştiraki olarak kuruldu. Başka bir yatırımcısı bulunmuyor.

Ne kadar sermaye ile kuruldu? Şu anda şirket değeri nedir?

Şu aşama değerleme yapmaktan ziyade şirketin büyümesine odaklandık. 2023 yılında yaptığımız düzenlemeyle çözümlerimiz bayi kanalı, tüketici ürünlerinin yer aldığı perakende ve e-ticaret kanalıyla büyük ölçekli projeler üzerinde çalıştığımız kurumsal kanal olmak üzere 3’e ayrıldı. Bu alanlarda kısa bir süre önce çalışmalar yapmaya başladık. Bu şekilde hızlı ve odaklı çalışmalarımıza yoğunlaşarak büyümeyi hedefliyoruz.

Önümüzdeki süreçte hedeflenen şirket ciro hedefi nedir?

Bu alanda bu kadar çok çözüm sunan ve ardında güçlü bir Ar-Ge ve kullanıcı dostu uygulama, teknik destek gibi avantajları sağlayan bir marka olarak ayrışıyoruz. Kendi pazarımızı oluşturmak, bu alanda akıllı yaşamın bir lüks değil tam aksine ulaşılabilir olduğunu vurgulamak istiyoruz. Bu anlamda idealist bir hedef ortaya koyarken, tüketicinin talebini ve ihtiyacını okuyabilme ve teknolojideki gücümüzle kurduğumuz doğru ürün stratejilerimiz önemli birer etki olacak.

Yatırım aldı mı ya da yatırım planı gündemde mi?

Önceliğimiz, akıllı yaşam çözümleri alanındaki gücümüzü pekiştirmek ve bu alanda bir pazar oluşturmak. Yatırım önceliğimiz olmasa da işimizi büyütmeyi destekleyecek, bize farklı coğrafyalarda oyun alanı açacak iş ortaklıklarını da değerlendiriyoruz.

Faaliyet alanları neler? Hangi alanlarda kaç tane ürün kategorisi bulunuyor?

Akıllı Yaşam Çözümleri alanında, en geniş çözüm yelpazesine sahip markayız. Son kullanıcıdan endüstriyel çözümlere kadar uzanan çözümler sunuyoruz. Çözümlerimizi; Akıllı Alarmlar, Akıllı Sensör ve Dedektörler, Akıllı Kameralar & Kapı Zili ve Kilitleri, Akıllı Yaşam / Konfor Ürünleri ve Akıllı Elektrik Ürünleri olarak 5 ayrı kategoride düşünebiliriz. Bu anlamda, gaz dedektöründen, akıllı ışık anahtara, akıllı duvar prizlerinden akıllı alarmlara, akıllı oda termostatından, panik butonuna kadar yüzlerce ürün seçeneği yer alıyor.

Ürünlerin Ar-Ge’si nerede yapılıyor? Ar-Ge’ye ne kadar pay ayrılıyor yıllık?

Merkez ofisimiz İstanbul’da, Ar-Ge merkezimiz ise ODTÜ Teknokent’in içerisinde. Ayırdığımız bütçe toplam bütçemizin yaklaşık yüzde 20’sini oluşturuyor.

Akıllı yaşam çözümleri alanında Türkiye’de pazardaki konumu nedir? Burada ileride hedefler neler?

Global Akıllı Ev Cihazları sektörü için IDC'nin yayınladığı bir rapor var. Rapora göre 2023 yılı sonunda büyümenin bir önceki yıla göre yüzde 2,2 olacağı öngörülüyor. Pazar büyüklüğü 2022 yılı 871,8 milyon adet olarak ölçülmüştü, aynı rapor, 2027 yılına kadar büyümenin devam edeceğini ve pazarın hacminin 1,23 milyara ulaşacağı öngörüyor. Kategorilere göre ise en çok büyüme beklenen kategorilerin akıllı aydınlatma ürünleri (yüzde 21,5), akıllı yaşam konfor ürünleri (yüzde 9,7) ve yüzde 9 ile akıllı güvenlik ürünleri olacak diye öngörülüyor. Hizmet sunduğumuz pazarı tam olarak ölçen bir istatistik ülkemiz için henüz olmamakla birlikte, akıllı yaşam çözümleri alanında Fonri olarak daha farklı bir konumda yer alıyoruz. Sunduğumuz çözümler, teknik ekiplerimiz ve yazılım gücümüz ile pazarda bu anlamda farklı bir kulvarın öncüsüyüz. Sunduğumuz çözümler tekli olduğu gibi aynı zamanda birbiri ile bir senaryo oluşturarak birlikte kullanılabilir ve birbirini tetikleyerek çalıştırılabilir. Bu şekilde, kullanıcının birden çok cihazı ayrı ayrı kontrol etmek yerine, tek bir senaryo başlatma komutuyla bir dizi işlemi otomatikleştirmesine olanak sağlar. Örneğin, evinizin kapısını otomatik olarak açabilir, eş zamanlı kurduğunuz senaryo ile otomatik olarak ışıkları açtırabilir, müziği başlatabilir ve uygun bir sıcaklık ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, bu gibi senaryolarla yüksek ölçüde enerji ve maliyet tasarrufu da söz konusu. Evden ayrılırken, aynı anda, enerji tüketimi ve maliyetleri azaltmak için evinizin ısıtma veya soğutma sistemini etkinlik durumuna göre otomatik olarak ayarlayabilirsiniz. Fonri uzaktan yaşam alanınızı kontrol edebilecek ve her alana uyabilecek geniş çözüm yelpazesi ile sektörde farklı bir konumlamaya sahip.

Çalışan sayısı ne kadar? Artırmayı planlıyorlar mı?

Ekibimizde 100’e yakın çalışanımız var. Bu açıdan bakıldığında, sektörümüzde en geniş ekibe sahip markayız diyebiliriz. Üstelik pazardaki dinamiklere, ürün çeşitliliğimizdeki değişikliklere göre ekiplerimizde artış planımız bulunmakta.

Yurt dışına ihracat yapılıyor mu? Global pazarda hedef ve planlar neler? Hangi ülkeler hedefleniyor?

Yılın son çeyreğinde Almanya pazarına girme planımız var. Ardından Ortadoğu bölgesindeki çalışmalar için görüşmelerimizi hızlandıracağız ve planlarımızı devreye almayı planlıyoruz.