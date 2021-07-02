Bugüne kadar 28 tane üretildi

Bugüne kadar 28 “Jetcar” ürettiklerini ve bunların çoğunu yurt dışına sattıklarını anlatan İşler, araçlarının şu an Mısır, Avrupa ülkeleri ve Rusya sahillerinde kullanıldığını ifade etti.

İşler, Orta Doğu ülkelerinin “Jetcar”a çok sıcak baktığını belirterek, “Araplar bu konuda biraz daha heyecanlı. Bu nedenle Mısır’da bir fabrika açmayı düşünüyoruz. Üretimimiz muhtemelen seri üretim şeklinde olacak. Türkiye’de ise tek tek yapabiliyoruz.” dedi.