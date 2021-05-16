Türkiye’de özel sektör tarafından açılan ilk ve tek laboratuar hayvanı üretim ve araştırma merkezini olan Kobay AŞ, aşı çalışmalarının hızlanmasıyla hedef büyüttü.

KOBİ GİRİŞİM/Mayıs 2021 tarihli sayıdan

Laboratuvarlarında beş adet aşı ve bir adet gıda takviyesi çalışması yürütülen şirket, her yıl yüzde 100 oranında büyürken 2021’de bu oranın yüzde 300’e çıkmasını bekliyor.

COVID 19 nedeniyle en çok gündemde olan konuların başında aşı geliyor. Yerli aşı geliştirmeye yönelik çalışmalar Türkiye’de de tüm hızıyla devam ediyor.

Bu çalışmaların yapıldığı laboratuvarlardan biri de Kobay AŞ. Türkiye’de özel sektör tarafından açılan ilk ve tek laboratuar hayvanı üretim ve araştırma merkezi olan şirket bünyesinde bugün; Deney Hayvanları Üretim Laboratuvarı, Araştırma Geliştirme Laboratuvarı, Hücre Kültürü Laboratuvarı ve Histopatoloji Laboratuvarları bulunuyor.

Aşının toksisite çalışmalarının GLP uygunluk beyanı bulunan laboratuvarlarda yapılması gerektiğini belirten Kobay AŞ Kurucusu Begüm Buğdaycı Açıkkol, “Laboratuvarımız özel sektör temsilcisi olarak Türkiye’nin ilk ve tek GLP Uygun Beyanı bulunan laboratuvarı. Laboratuvarımızda COVID-19 çalışmalarında beş adet aşı ve bir adet gıda takviyesi çalışması yürütülüyor” diyor.

İNSANLAŞTIRILMIŞ FARELER

KAGİDER, Garanti Bankası ve Ekonomist Dergisi’nin düzenlediği Türkiye’nin Kadın Girişimcileri yarışmasında 2013 yılında ‘Türkiye’nin Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimcisi’ seçilen Begüm Buğday Açıkkol, üniversite döneminde Türkiye’de daha önce yapılmamış bir alanda iş kurmaya karar verdi.

Türkiye’de özel sektör tarafından açılan ilk ve tek laboratuar hayvanı üretim ve araştırma merkezini olan Kobay AŞ’yi hayata geçirdi.

Türkiye’de ruhsatlı 179 laboratuvarın bulunduğunu ancak Kobay’ın tek özel şirket olduğunu dile getiren Begüm Buğdaycı Açıkkol, diğer çalışmaları hakkında ise şunları anlatıyor: “Yeni onaylanan 1501 TÜBİTAK projemiz kapsamında da Prof. Dr. Güneş Esendağlı ile ‘hümanize’ fare üretimi gerçekleştirilecek.

Türkiye’de üretilen ve araştırmacıların hizmetine sunulacak ‘insanlaştırılmış fareler’, araştırmacıların çalışmaları sonrasında geliştirdikleri aşıları insanlaştırılmış fareler üzerinde denediklerinde insan gibi yanıt alabilir hale gelecekler. Bu projemizde özellikle COVID-19 aşı ve ilaç çalışmaları açısından da oldukça önem arz ediyor.”

YÜZDE 100 BÜYÜYOR

Can İkinci, Fuat Sami, Ratip Veysi, Tunç Coşkun ve Bahadır Kelemcisoy’un ortaklığı bulunan Kobay AŞ, yeni yatırımlarla büyümesini sürdürüyor. Laboratuvarlarına GLP hazırlıkları için yaklaşık olarak 3 milyon TL’lik bir yatırım yaptıklarından bahseden Begüm Buğdaycı Açıkkol, şunları ekliyor.

“Yatırımın da tamamını özkaynaklarımız ile gerçekleştirdik. Bu yatırımımızı altyapı iyileştirmeleri ve kapasite artırımları için kullandık. Şirketimiz son beş yılda her yıl ortalama olarak yüzde 100 büyüme kat etmekte.

Tüm dünyada pandemi sürecinde Covid-19 aşı ve ilaç çalışmalarının artması laboratuvar hayvanları bilimine ve yapılan çalışmaları hem ilgiyi artmış hem de çalışmalar ciddi anlamda ölçeklenmiş durumda. Bu doğrultuda 2021 yılı için büyüme hedefimiz yüzde 300 oranını yakalanmak.”

TÜBİTAK’TAN HİBE DESTEĞİ ALDI

Farklı türlerde konvansiyonel ve deney hayvanları ürettiklerini belirten Begüm Buğdaycı Açıkkol, “Bugün yüzlerce ürün çeşitliliği ve hizmeti olan bir AR-GE üssü haline geldik. Türkiye tarihinde ilk deney hayvanı ihracatını da gerçekleştirdik. Hem de bu hayvanların kaynak ülkesi olan Uruguay’a ihracat yaptık.

Macaristan’a da ilk laboratuvar hayvan lisans ihracatını gerçekleştirdik. Türkiye’de özel sektörde bilimsel projelerin uygulanabileceği ve geliştirilebileceği AR-GE laboratuarı için de kurulum kararını aldık. Bu proje için TÜBİTAK TEYDEP desteklerinden faydalanarak 350 bin TL hibe desteği sağladık” diye anlatıyor.