  • Anasayfa
  • Dünya
  Çocuklarına bakmak için 11 yıl işsiz kaldı: Şimdi CEO

ABD'li Susan De Marco, üç çocuk annesi ve toplamda 11 bir yıldır tam zamanlı bir işte çalışmadı. Birkaç başvurudan sonra, potansiyelini fark eden bir şirket buldu. Birkaç yıl sonra da şirketin CEO'su oldu.


Mali Müşavir (CPA) ve İşletme Yüksek Lisansı (MBA) derecelerine sahip olan ABD'li Susan De Marco, üçüncü çocuğu anaokuluna başladığında, yaklaşık 11 yıldır ev hanımıydı ve çocuklarının bakımını üstlenmişti. Bu süre zarfında geçici işlerde çalışmış ve gönüllü faaliyetlerde bulunmuştu.

Ancak iş başvurularının çoğuna yanıt alamayınca cesareti kırılmaya başladı. ABD'li naber portalı "USA Today"de yer alan habere göre, bu durum, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için denetim yapan bir firmadan gelen olumlu yanıtla değişti. New Jersey merkezli Brand K Partners adlı kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik çalışan muhasebe firması, üç çocuk annesi Amy Karson tarafından kurulmuştu.

Birkaç yıl içinde şirkete ortak oldu

Bazı işverenler De Marco'nun özgeçmişindeki boşluğu sorun olarak görse de, firmanın yöneticisi Amy Karson, anne olarak edindiği deneyimin "büyük bir kazanç" olduğunu söyledi. 

Karson'ın firması, gönüllü çalışmalar ve okul faaliyetleri yoluyla kapsamlı deneyim kazanmış birçok çalışana sahipti. Birkaç yıl içinde Susan De Marco şirkete ortak oldu ve hatta 2024'te CEO'luk görevini üstlendi. 

 

0
