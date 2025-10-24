Türk Telekom genel müdür atamasını KAP'a bildirdi

23 Ocak 2019'dan bu yana 4 kez RTÜK başkanı seçilen Ebubekir Şahin'in görev süresinin sona ermesinin ardından bugün yeni RTÜK Başkanı seçildi. Toplantıda, RTÜK başkanlığına üyelerden Mehmet Daniş, başkan vekilliğine ise Orhan Karadaş seçildi. Ebubekir Şahin'in yeni görevi de belli oldu.

Bugün Türk Telekom'dan KAP'a yapılan bildirimde Genel Müdürlük görevine Ebubekir Şahin'in getirildiği açıklandı. Türk Telekom'dan KAP'a yapılan bildirim şöyle:

"Yönetim Kurulu, 24 Ekim 2025 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Sayın Ebubekir Şahin'i Şirketimiz Genel Müdürü olarak atamaya karar vermiştir"

Ebubekir Şahin

1974 yılında Rize Çayeli'nde doğdu. İlköğrenimini Rize'de, lise eğitimini Sakarya'da tamamladı. 1995 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. 2002 yılında da Gazetecilik Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans yaptı.

Sırasıyla, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde Memur, Refah-Yol hükûmetleri zamanında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nde Milletvekili Danışmanlığı, 2002 yılı itibarıyla AK Parti'nin ilk döneminde Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Müşavirliği, Başbakanlık Halkla İlişkiler Müşavirliği vazifelerinde bulundu. Ardından 2011- 2014 yılları arasında Anadolu Ajansı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür Vekilliği görevlerini yürüttü.

2014 - 2017 yılları arasında ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşarı olarak görev yaptı.

6112 sayılı RTÜK Kanunu'nun 35'inci maddesi uyarınca TBMM Genel Kurulu'nda 16.10.2017 tarihinde yapılan seçim sonucunda AK Parti kontenjanından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeliğine seçildi. Üye olarak bir süre görev yaptıktan sonra 23.01.2019 tarihinde yapılan seçimle Üst Kurul Başkanı olan Şahin, 18.10.2023 tarihinde yeniden seçilerek dördüncü dönem RTÜK Başkanlığı görevini yürüttü.

Evli ve iki çocuk babası olan Ebubekir Şahin, İngilizce bilmektedir.

ÜMİT ÖNAL SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI'NA ATANDI

Türk Telekom'un bu sabah KAP'a yaptığı açıklamada "Şirketimiz Genel Müdürü Ümit Önal, 24.10.2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Siber Güvenlik Başkanlığı'na atanmıştır. Ümit Önal'ın Türk Telekom'daki Genel Müdürlük görevi 24.10.2025 tarihi itibarıyla sona ermiş olup şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliği devam edecektir. Ümit Önal'a görevi süresince şirketimize yaptığı değerli katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki görevinde başarılar dileriz" denilmişti.