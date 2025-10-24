Borsada işlem hacmi rekoru kırıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 333,53 puan azalarak 10.941,79 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 91,57 puan ve yüzde 0,86 artışla 10.699,82 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.662,28 puanı, en yüksek 11.158,05 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,14 değer kazanarak 10.941,79 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 333,53 puan arttı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 405,32 puan ve yüzde 3,5 artışla 11.973,08 puandan kapandı.

Bankacılık endeksi yüzde 5,37, holding endeksi yüzde 2,74 değer kazandı.

Sektör endekslerinin tümü yükselirken en fazla değer kazanan bankacılık oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,52, hizmetler endeksi yüzde 3,07, sanayi endeksi yüzde 2,83 ve teknoloji endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 92'si prim yaptı, 8'i geriledi.

Akbank, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Garanti BBVA en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

AA'nın analizine göre Küresel piyasalarda ABD'de açıklanan enflasyon verisi fiyatlamalar üzerindeki etkili olurken, BIST 100 endeksi yurt içindeki gelişmelerin etkisiyle bankacılık endeksi öncülüğünde haftanın son işlem gününü alıcılı bir seyirle tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), 1 Kasım 2025'ten geçerli olmak üzere ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri günlük limitlerini 4 milyar liradan 4,5 milyar liraya yükseltti. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), dün politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 39,5'e çekmişti.

Bununla birlikte, bugün ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin altında arttı.

YENİ HAFTADA HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, gelecek hafta yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı, işsizlik oranı ve dış ticaret dengesi verilerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına ilişkin toplantıları başta olmak üzer yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

ABD'de haftaya kamu kurumlarına ait açıklanacak verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

.- Altının ons fiyatı 4 bin 126 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 126 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 5 milyon 850 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,94 bileşik getirisi yüzde 40,35 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,8134, satışta 41,9809 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,8749, satışta 42,0427 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1632, sterlin/dolar paritesi 1,3301 ve dolar/yen paritesi 152,792 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1 artışla 65,9 dolardan işlem görüyor.