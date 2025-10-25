Borsa, altın, dolar: Haftanın kazandıranı belli oldu

ARA
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 7,18 dolar/TL yüzde 0,04 değer kazanırken, altının gram fiyatı yüzde 3,82 avro/TL yüzde 0,32 değer kaybetti.


  • BIST 100 endeksi, en düşük 10.109,02 puanı ve en yüksek 11.158,05 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 7,18 üstünde 10.941,79 puandan haftayı tamamladı.
  • Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,82 azalışla 5 bin 540 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,79 düşüşle 37 bin 368 liraya geriledi.
  • Geçen hafta sonu 9 bin 648 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,81 azalarak 9 bin 280 liraya düştü.
  • Bu hafta ABD doları yüzde 0,04 artarak 41,9680 liraya çıkarken, avro yüzde 0,32 düşerek 48,8479 liraya indi.
  • Yatırım fonları bu hafta yüzde 1, emeklilik fonları yüzde 1,16 değer kazandı.
  • Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 1,9 ile "hisse senedi" fonları oldu.
