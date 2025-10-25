Milyarder girişimci ve yatırımcı Mark Cuban'dan dünyanın dört bir yanındaki lise ve üniversite öğrencilerine bir tavsiye var: Popüler yapay zeka (YZ) araçlarını nasıl kullanacaklarını öğrenmek.

Cuban, öğrencilere "boş zamanlarını" bu araçlar hakkında mümkün olduğunca çok şey öğrenerek geçirmelerini önerdi.

Cuban, "Yazılım mühendisi olmanıza bile gerek yok," diyerek kendi çocuklarına verdiği tavsiyeyi paylaştı: "Yapay zeka hakkında öğrenebildiğiniz her şeyi öğrenin, ancak bunları şirketlerde nasıl uygulayacağınızı daha iyi öğrenin... Şirketler şu anda rekabet avantajı elde etmek için tüm bunları nasıl uygulayacaklarını anlamıyor."

Cuban'a göre yapay zekayı öğrenmek; piyasadaki birçok ücretsiz aracı denemek, hızlı mühendislik becerilerini geliştirmek ve belirli iş senaryoları için modelleri özelleştirmek anlamına geliyor. Cuban, "Her şirketin buna ihtiyacı var. Bir şirketin yapay zekayı entegre etmesi için sezgisel bir yol yok ve insanların anlamadığı da bu. Bu fırsat her yerde yerde yeni iş olanakları yaratacak" diyor.

Cuban, yapay zekâ patlamasının, 20’li yaşlarında yazılım satarken yaşadığı kendi deneyimlerini hatırlattığını söyledi. O dönemde henüz her şirketin bilgisayar kullanmadığını belirterek şöyle devam etti: “24 yaşındayken, hayatında ilk kez PC gören şirketlere girip onlara bunun değerini anlatıyordum. Ve adamlar bana şöyle diyordu: ‘Evlat, orada bir sekreterim var... Bu zımbırtıya asla ihtiyacım olmayacak.’”

Cuban, şimdi tekrar genç olsa, işletmelere yapay zekayı etkili bir şekilde nasıl kullanacaklarını öğretmeye yardımcı olmak için ek bir iş kuracağını söylüyor "Özellikle yapay zekayı henüz anlamayan küçük ve orta ölçekli işletmelere giderdim".