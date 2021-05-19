Pandemi ile birlikte evde geçirilen zamanın artması insanları minimalist giyim tarzına itti. Bu da Sercan Er ve Yavuz Selim Çörekçi’in “Minimalist” isimli markayı hayata geçirmelerinde etkili oldu. Marka, online kanalda basic ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor.

KOBİ GİRİŞİM/Mayıs 2021 tarihli sayıdan

Koronavirüs salgını ile birlikte en hızlı büyüyen sektör e- ticaret oldu. ‘Evde kal’ dönemi ve karantinaların yanı sıra evden çalışma ve uzaktan eğitim trendinin de etkisiyle online alışverişte deyim yerindeyse patlama yaşandı. Öyle ki 2020 sonu itibarıyla dünya e-ticaret hacminin 7 trilyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

E-TİCARET ATAĞI

Çin’de e-ticaret tırmanışa geçmiş durumda. Öyle ki e-ticaretin toplam ticaretin içindeki oranı yüzde 40’a yaklaşmış bulunuyor. Türkiye’de ise henüz yüzde 14’lerde.Türkiye’de pandemiden önce nüfusun yüzde 20’si internetten alışveriş yaparken, bu oran 2020 sonu itibariyle yüzde 50’ler seviyesine çıktı.

İnternete erişenlerin yüzde 36,5’u ise çeşitli sıklıklarla internetten alışveriş yapıyor. Salgının etkisiyle beraber iç ve dış ticarette e-ticaretin etkin olarak kullanması önem kazanmış bulunuyor. 2019 yılında 136 milyar TL olan e-ticaret hacminin bu yıl sonunda 200 milyar TL’yi geçmesi bekleniyor.

Sektörün 2021 yılında ise 400 milyar TL’nin üzerinde bir büyüklüğü bulacağı öngörülüyor. Bu alandaki hızlı büyüme pek çok e-ticaret girişiminin de önünü açmış durumda. 2020 yılında genç girişimciler Sercan Er ve Yavuz Selim Çörekçi tarafından kurulan Minimalist de onlardan biri.

SADELEŞME AKIMI

Minimalist, son yıllarda bir akım haline gelen sadeleşme ve minimalizmden yola çıkarak ‘az ve öz’ mottosuyla hayata geçirilen bir marka. Basic ürünlerle sektöre giriş yapan Minimalist, sade tasarımlarıyla öne çıkıyor.

21 yaşında ve okul arkadaşı olan iki genç girişimcinin yarattığı çiçeği burnunda olan marka, e-ticaret kanalından tüketicilerle buluşuyor.

Başta kendi resmi satış sitesi www.minimalist.com.tr olmak üzere ve Türkiye’nin önde gelen pazaryerlerinde ürünlerini satışa sunuyor. Pandemi döneminde hayata geçirilen markanın üretim hacminin yıllık 3 milyon adetin üzerine çıkarılması planlanıyor.

HEDEF 30 MİLYON TL

Logosunda yer alan kuş kanatları ile özgür ruhunu yansıtan Minimalist, sadeliği ve özgünlüğü hayatının her alanında benimsemiş, kaliteden ödün vermeyen, stiliyle tarzını yansıtan tüm kitlelerin markası olmayı hedefliyor.

5 milyon TL’lik bir yatırımla kurulan markanın büyük miktarda stok avantajı var e-ticaret üzerinden markayı hızlıca hayata geçiren genç girişimciler, yatırımlarını artık pazarlama ve reklama ayırıyor.

2021 yıllık ciro hedeflerinin 15 milyon TL olduğunu belirten Yavuz Selim Çörekçi, 2022 yılında 30 milyon TL ve daha sonraki yıllarda ise her yıl yüzde 100 büyümeyi hedeflediklerini belirtiyor. Minimalist’in portföyünde basic t-shirt, sweatshirt ve kapşonlu fermuarlı olmak üzere üç farklı kategoride ürün bulunuyor.

“RAHAT VE SADE GİYİME İLGİ ARTTI”

2020 yılı ile birlikte küresel çapta yaşanan Covid-19 salgının birçok sektörü olumsuz etkilediği gibi, bazı sektörlere de olumlu yönde katkı sağladığını gördüklerini dile getiren Sercan Er, girişim fikirlerinin ortaya çıkış öyküsünü şöyle anlatıyor: “İnsanların çoğu alışkanlığının değişiklik gösterdiği bu yeni dönemde alışveriş deneyimi de gözle görülür oranda dijitale kaydı.

Pandemi nedeniyle evde geçirilen sürenin artması ve mağazalardan alışveriş yapma sürelerinin kısalmasıyla birlikte tüketiciler dijital hayata hızla uyum sağladı. Rahat ve sade giyim tarzına ilgi arttı. Bundan yola çıkarak markamızı ortaya çıkardık. Her tarza uygun basic parçalara kolay şekilde ulaşılmasını amaçladık.”