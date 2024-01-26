Babasının küçük dükkanını fabrikaya dönüştürdü

Küçük yaşlardan itibaren babasına yardım eden ve babasının isteği üzerine meslek lisesine giden Çıngı, mezun olduktan sonra işlerini büyütme azmiyle torna atölyelerinde çalışmaya devam etti. Sanayi Sitesi'ndeki dükkanlarının sayısını önce 2'ye sonra 3'e çıkaran Çıngı, kardeşleri Baki ve Zafer Çıngı ile 5 yıl önce Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ÇNG Mobilya Fabrikası'nı kurdu.

Küçük bir atölyeden fabrikatörlüğe uzanan hikayesini AA muhabirine anlatan Çıngı, meslek lisesinin hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu ve girişimci olmasında etkin rol oynadığını söyledi.

2 Babasının yanında çıraklıkla başladı Lise çağına gelince babasının "Bu işi yapacaksanız okuluna da gitmeniz lazım." dediğini belirten Çıngı, okula giderken babasının yanında çıraklık yaptığını ifade etti.

Çıngı, meslek lisesinde mobilya sektörünün önemini daha iyi kavradığını, mezun olduktan sonra babasının işini büyütmeye karar verdiğini kaydetti.

Sürekli araştırma içinde olduğunu, bu süreçte kereste ticaretine başladıklarını dile getiren Çıngı, "Antalya nemli olduğu için keresteleri kurutmak gerekiyordu. Kuracağımız fırın için kredi arayışlarına girdik. 1996-97 yıllarında 'Anadolu Kaplanları' diye bir kredi çıktı. Türkiye'de ilk 5'teydik krediyi alan. Kredi ile Antalya'ya ilk kereste kurutma fırınını kurduk." dedi.

5 120 kişi çalışıyor Çıngı, kereste işinin yavaşlamasıyla mobilya sektörüne daha fazla ağırlık verdiklerini anlattı. İşler büyüdükçe kardeşlerinin de kendilerine dahil olduğunu vurgulayan Çıngı, "Sanayi Sitesi'ndeki dükkanlar yetmeyince OSB'de bir fabrika kurduk. 10 kişiyle geldiğimiz bu fabrikada büyüdük. 120 kişiye istihdam sağlıyoruz. İki makineyle geldik, makine sayısını beşe çıkardık. Yüksek teknolojili makinelere döndük." diye konuştu.

6 "Bu yıl ihracata başlayacağız" İhracat çalışmalarına da ağırlık verdiklerini belirten Çıngı, İstanbul'da düzenlenen banyo fuarına katıldıklarını, 3-4 ülkeden alıcı ile ihracat için görüşme yaptıklarını kaydetti.

Bu yılın ortasında yurt dışı satışlarına başlamayı planladıklarını ifade eden Çıngı, yıllar içinde çeşitli engellerle karşılaştıklarını ancak hepsini aşmayı başardıklarını söyledi.