Bankalar, sundukları girişimci destek programlarıyla bugüne kadar birçok start up’ın iş modelini yurtdışına taşımasını sağladı. Hızlandırma programları, hibe ve kuluçka destekleri gibi farklı mekanizmalarla start up’lara katkı sunan yedi banka, bu yıl da yüzlerce girişimciyi destekleyecek.

Girişimcilik ekosistemini destekleyen paydaşların sayısı her geçen gün artıyor. Artık birçok banka, kendi içlerinde kurduğu girişimcilik birimleri ile mentorluktan hızlandırma programlarına kadar birçok alanda start up’a destek veriyor.

Ofis alanı, network, ürün geliştirme, yatırımcı bulma gibi pek çok alanda verilen desteklerle ölçeklenebilir bir iş modeline ulaşma olanağına sahip olan girişimciler, yurtdışı pazarlarda da ürün ve hizmetlerini tanıtma şansı buluyor.

Hızlandırma programları, kurumsal girişim sermayesi fonları, hibe ve kuluçka destekleri gibi farklı mekanizmalarla start up’ları destekleyen bankalar, 2021’de de yüzlerce girişimciye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Haberimizde Türkiye’de start up ekosistemine katkı sağlayan yedi bankanın bu yıl girişimcilere sunacakları yeni destekleri araştırdık.

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