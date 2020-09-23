Bilkent CYBERPARK, Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa çapında girişim ve girişimciliğin en başarılı destekleyicilerini belirlemek amacıyla verilen Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri’ni (EEPA) ikinci kez kazandı.

Bilkent CYBERPARK, Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri (EEPA) çerçevesinde ‘National Winner’ ödülünü kazanarak 2’nci kez Türkiye Şampiyonu oldu. Ödül, Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa çapında girişim ve girişimciliğin en başarılı destekleyicilerini belirlemek, en iyi girişimcilik politikalarını ve uygulamalarını sergilemek, girişimciliğin katma değeri konusunda farkındalık yaratmak ve potansiyel girişimcileri teşvik ederek onlara ilham vermek amacıyla veriliyor.

EEPA’nın, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde girişimleri, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeleri hem Avrupa Birliği içindeki hem de dışındaki pazarların sunduğu fırsatlardan daha fazla yararlanmaya teşvik eden projeleri kabul ettiği “İşletmelerin Uluslararasılaştırılmasının Desteklenmesi” kategorisinde, Bilkent CYBERPARK tarafından yürütülen “Bil-Tel Kümesi”, “National Winner” unvanına sahip oldu. Türkiye’den ödül almaya hak kazanan tek teknopark olan Bilkent CYBERPARK, 2018 yılında da aynı kategoride “CYBERPARK Accelerator Program (CAP)” adlı hızlandırıcı program ile National Winner ödülünü kazanmıştı.

BİLİŞİM SEKTÖRÜNE KATKI *

Birçok uluslararası ödüle sahip ve faaliyetlerine 2013 yılında başlamış olan Bil-Tel Kümesi, Türkiye’nin bilişim sektörüne katkı sağlayan sayılı kümelerinden biri olarak ifade ediliyor. Bünyesinde bilişim ve telekomünikasyon teknolojileri alanında yüksek kalite standartlarına sahip 43 üye firma bulunduran Bil-Tel Kümesi, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın HİSER (Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması) Projesi kapsamında destekleniyor.

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri (EEPA), çeşitli girişimler aracılığıyla ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde girişimciliği ve küçük işletmeleri teşvik etmek için çalışan katılımcı ülkelerdeki projeleri ödüllendiriyor. 2006 yılından bu yana ödüllere 4 binden fazla proje katıldı ve 10 binden fazla yeni şirketin kurulması desteklendi.