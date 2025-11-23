ARA
Alman Focus'un haberine göre 23 yaşındaki Finlandiyalı girişimci bulduğu fikirle birkaç haftada 1 milyon euro ciro yaptı


Habere göre 23 yaşındaki Finlandiyalı Emilia Karttunen, şirketini yalnızca geçen yıl kurdu. Ancak sayesinde kısa sürede 1 milyon euronun üzerinde ciroya ulaştı.

Yhteishyvä adlı derginin aktardığına göre Karttunen Karttunen, geliştirdiği pizza muffinlerini ocak ayında Finlandiya’nın büyük perakete zincirlerinden S-Group’un dondurucu reyonlarına yerleştirdi. Genç girişimci, serbest meslek hayatına başlamanın “beklediğinden çok daha kolay” olduğunu söylüyor.

Pizza muffinler ülke çapında nasıl hit oldu?

Karttunen, S-Group tarafından düzenlenen bir tarif yarışmasını kazanarak ürününü doğrudan piyasaya sunma hakkı elde etti. Yarışma kapsamında altı ay süren yoğun bir programa katıldı ve bu süreçte önemli bilgi ve beceriler kazandığını ifade ediyor.

Ülkede çok sevilen iki atıştırmalığı birleştirme fikri tam anlamıyla karşılık buldu. S-Group Gıda Perakende Direktörü Antti Oksa, ürünün tüketicilerin kalbini hızla kazandığını söylüyor.

Karttunen başlangıçta bu hızlı yükselişe inanmakta zorlandığını belirtiyor. Bugün ise yeni lezzetler üzerinde çalışıyor ve ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor.

İlk satış patlaması normale dönmüş olsa da Karttunen, Finlandiya’da dondurulmuş pizzaların en çok tüketildiği dönem olan Aralık ayında satışların yeniden zirveye çıkmasını bekliyor. Pizza muffinlerin bu dönemde nasıl performans göstereceğini merak ettiğini söylüyor.

@emiliakarttunen_ lol @Pizza Muffin 🍕🧁🥳😍 #pizzamuffini #pizzamuffin #eatpizzamuffin ♬ original sound - Jess
