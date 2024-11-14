Bir restoran, kafe açmak ne kadara mal olur? Kimler açmamalı?

Lezzet Dergisi Yayın Yönetmeni Başak Okşak'a konuşan Murat Bozok "Bir restoran açmak istiyorum, şirin bir kafe açmak istiyorum" diyen bir kişiye ilk şu soruyu soracağını söylüyor:

İlk sorum şu olur: "Başında duracak mısınız? Eğer başında durmayacaksanız çok güvendiğiniz biri var mı oranın başında duracak? Eğer bunlar da yoksa bir kere hiç açmayın derim? İkincisi aklınızdaki bütçeyi sorarım. Ne kadar bir bütçeniz var? Bu şirin kafe için ne kadar harcamayı düşünüyorsunuz? Atıyorum, dediniz ki 100 liram var. Bu 100 liranın hiçbir şekilde kredi olmaması lazım. Dediniz ki 50 liram var, 20 lira annemden borç alırım, 30 lira bankadan borç alırım bu işi denkleştiririm, derseniz aman derim açmayın... Bir dükkan açacaksanız, bu bir restoran olur, lokanta olur, kafe olur... Orası kaç metrekareyse esasen metrekare fiyatını 1000 dolarla çarpıyorsunuz. 1000 dolarla 1500 dolar arası gidiyor. Tabi ki bardakları Fransa'dan, masaların mermeri İtalya'dan alalım diyorsanız tavan sonsuz. Ortalama bir yer açıyorsanız, 100 metrekare yer açıyorsanız minimumdan giderseniz sizin bir 100 bin dolara ihtiyacınız var. Fiyatlar çok arttı". Bozok'un restoran ya da kafe planı olanlara diğer önerileri şöyle: