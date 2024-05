Boya sektöründe kadın girişimcilik fırsatı... Giriş bedeli yok, aylık ciro hedefi 250 bin

Globalde boya sektörü 168 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Türkiye’nin boya ve kaplama pazarında yaklaşık yüzde 2’lik bulunuyor. Öte yandan boya sektörünün Türkiye’de 2,8 milyar dolarlık bir iç hacmi söz konusu. Türkiye boya pazarı, Avrupa’da ilk beş boya üreticisi arasında yer alıyor. Türk boya sanayinde yaklaşık 400’e yakın irili ufaklı firma ve dünya standartlarında üretim ve ticaret yapan orta ve büyük nitelikte 20 işletme bulunuyor. Bu firmalar piyasayı domine ediyor. Bianca Boya da bu şirketler içerisindeki ilk 10 firmadan biri. Bianca, inşaat sanayi, dekoratif boya ürünleri, ısı yalıtım malzemeleri, su ve ses yalıtımı ürünleriyle bayilere ve tüketicilere 25 yılı aşkın bir süredir hizmet veriyor.

1999 yılında kurulan Orkim Ortaklar Boya Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Bianca markası, 2 bin m2 alanda 15 kişilik ekibi ve kısıtlı ürün gamı ile inşaat ve sanayi boyaları üreten bir firma olarak üretim hayatına başladı. 2004 yılında Azerbaycan’da kurduğu fabrika ile hizmetini yurtdışına taşıdı. Türkiye genelinde 2 binin üzerinde satış noktasına ve 20 adet Bianca Stella Shop mağazasına ulaşan şirket, 32 ülkeye ihracat yapıyor. Türkiye bazında bayi ve alt bayilerinin toplam sayısı ise bin 200’e ulaştı. Şirket, 2024 yılı sonuna kadar yaptığı atılımlar ile bayi sayısını bin 500’e çıkarmayı hedefliyor.

5 bin kadına workshop

Bianca Stella yeni nesil dönüşüm boyasını 2021 Mart ayında piyasaya sürdüklerini açıklayan Bianca Boya Kurucu Ortağı Veysel Feyzoğlu, özellikle mutfak, banyo, mobilya gibi alanları boyayan Bianca Stella’nın kadın eli ile çok daha başarılı olacağını düşündüklerini söylüyor. Bu doğrultuda kadın ustalar oluşturma hedefi ile yola çıktıklarını belirten Feyzoğlu, 2021 yılının mart ayında 10 tane kadın usta ile başladıkları bu yolda şu anda Türkiye genelinde 400’ün üzerinde kadın usta ile hizmet verdiklerini ifade ediyor. Feyzoğlu, “Kadın ustaların birçoğu daha önce iş hayatına atılmamış ev kadınlarından oluşuyor. Bunun yanında öğretmen, memur ve iş kadını olan birçok ustamız var. Kadın usta sayımızı 10’lardan 400’lere çıkarırken yaklaşık 5 bin kadına da workshop yapıldı, bunlardan bu işi kendine meslek yapmayı düşünenler de kadın boyacı olarak iş hayatına atıldılar” diyor.

Geliştirdikleri Bianca Stella Shop projesi ile 19 kadının kendi mağazasını açtığını ifade eden Feyzoğlu, öncelikli olarak kadın ustaları Bianca Stella Shop açması konusunda teşvik ettiklerini, şu anda yaklaşık 20 Bianca Stella Shop mağazasının 19’unun sahibinin kadın olduğunu vurguluyor.

“Hedefimiz 2024 yılında 30, 2025 yılında da 50 shop mağaza daha açmak. Mevcut shop mağazalarının beş tanesi AVM’lerin içinde, diğerleri de şehrin en güzel konumlarında yer alıyor” diyen Feyzoğlu, bu mağazalardan ürün alındığında ücretsiz olarak online uygulama desteği ve ayrıca ücretli olarak uygulama desteği de verildiğinin altını çiziyor.

Giriş bedeli alınmıyor

Bu yıl 100, bugüne kadar da toplam 500 kadın kullanıcıya eğitim ve seminer verdiklerini ifade eden Feyzoğlu, şöyle devam ediyor:

“Bunlardan 300 tanesi boya dönüşüm danışmanı olarak profesyonel anlamda bir meslek sahibi oldu. Evde başlayan süreçte kadınlarımızı meslek sahibi edindirdik. Her bölgeden kadın kullanıcılar Instagram üzerinden anlaştıkları müşterilerinin evlerine gidip evlerinde boyama hizmeti verebiliyorlar. Bu bizim sektörde olmayan bir uygulamaydı. Boya denilince akla her zaman erkek gelirdi ama biz bunu değiştirdik. Eğitim faaliyetlerimiz devam edecek ve 2024 sonunda hedefimiz toplamda bin kadın ustaya ulaşmak ve 600 kadını daha iş sahibi yaparak sektöre kazandırmak.”

Bu proje ile hem kadınların ekonomik faaliyetlerini hem de işgücü piyasasında katılımın artmasını hedeflediklerine dikkat çeken Feyzoğlu, bir diğer amaçlarının da kadınların girişimciliklerini desteklemek olduğunu vurguluyor. Uygun yer bulunup, alanın kiralanması sonrasında mağazanın tüm teşhir materyalleri Bianca tarafından sağlanıyor. İçerisindeki malzeme bedeli de müşteri tarafından temin ediliyor. Bu iş modeli için herhangi bir franchise giriş bedeli alınmıyor. Bulunan lokasyonun yaya yoğunluğuna dikkat ediliyor. İşlek caddelerde olması önemli bir detay. Ayrıca alanın cephesi ürünlerin ve tabelanın teşhirine uygun olması gerekiyor.

250 bin TL ciro hedefi

Mağazalar bulundukları cadde, sokak veya AVM’ye göre farklı müşteri gruplarına hitap edebilmektedir. Bianca Stella shopları sadece malzeme satışı yapmayıp aynı zamanda uygulama desteği de veriyor. Bu yüzden ciroların farklılık gösterdiği ifade ediliyor. Feyzoğlu, minimum bir mağazanın aylık 250 bin TL ciro yapabildiğini söylüyor. Feyzoğlu, “Shop bayilerimize kuruluşunda dekorasyon desteği veriyoruz. Tüm materyaller bizler tarafından sağlanıyor. Mix makine desteğimiz var ve bu sayede 2024 adet renk yapılabiliyor. Mağazada bulunan TV ile reklamlarımızı ve tanıtıcı filmlerimizi oynatarak müşteriye sunumlar da gerçekleştiriyoruz” diyor.

“Kendin yap akımı yaratıyor”

“Yurtdışında oldukça popüler olan Do It Yourself (Kendin Yap) akımı, son yıllarda ülkemizde de oldukça talep gören bir akım haline geldi. Bianca Stella ürünü de bu ihtiyaca cevap veriyor. Dönüşüm boyaları geleceğin sektörlerinden biri olmaya çok yakın. Önümüzdeki yıllarda duvar boyalarında pastel renklerin kullanımının devam edeceği aynı zamanda dekoratif boyalara ve farklı renklere de talebin artacağını öngörüyoruz. Evlerde son dönemde duvar kağıdı kullanımının azaldığını bunun yerine dekoratif boyaların kullanıldığını görüyoruz.”

“Yeni üretim tesisleri açacağız”

“Bianca olarak Türkiye Avrupa genelindeki 5’inci büyük boya üreticisi olmamızın yanı sıra, giderek artan üretimimiz ve teknolojik alt yapımız ile kendi bölgemizde uluslararası boyutlu sektörel bir güç olma hedefi doğrultusunda ilerliyoruz. Dönüşüm boyaları da bu başarıdaki payını almaya başladı. Yurtdışında 32 ülkeye ihracatımız var. Irak, Gürcistan, Rusya ve Cezayir en çok ihracat yaptığımız ülkeler. Diğer ülkelerden bazıları ise; Azerbaycan, Moldava, Bulgaristan, Yunanistan, Ukrayna, Afganistan, İran, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Tunus ve Gana. Rekabet gücüne katkı sağlamak için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki zaman diliminde Gebze, Düzce ve Bursa civarında yeni üretim tesisi