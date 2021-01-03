Teknopark İstanbul ile İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) gençlik kuruluşu İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) iş birliği anlaşması yaptı. Bu anlaşma ile 56 İslam ülkesinde yarışmalarla seçilecek çekirdek girişimler Türkiye’de kuluçkaya alınıp Türkiye girişimcilik ekosistemine dahil edilecek.

Levent Gökmen Demirciler

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İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) gençlik kuruluşu olan ve 56 İİT üyesi ülkeyi bünyesinde barındıran İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), Teknopark İstanbul’la bir işbirliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşma kapsamında 56 İslam ülkesinde yarışmalarla seçilecek çekirdek girişimlerin Türkiye’de kuluçkaya alınarak, Türkiye girişimcilik ekosistemine dahil edilmesi planlanıyor.

Girişimciliği ve buluş odaklı faaliyetleri teşvik etmek amacıyla İstanbul Kuluçka Merkezi, 56 ülkeden

seçilecek girişimci gençlere eğitim programları, araştırma ve geliştirme ve mentorlük gibi çeşitli imkanlar sunacak. Kısacası 56 İslam ülkesindeki çekirdek girişimler Türkiye’de kuluçkaya alınacak.

Ardından ise uluslararası arenada bu girişimleri vitrine çıkartıp İslam ülkeleri gençliğine yeni fonlar oluşturulması hedefleniyor. ICYF Başkanı Taha Ayhan ile Teknopark İstanbul’daki kuluçka merkezini ve girişimci geliştirme programlarını konuştuk.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu’ndan (ICYF) bahseder misiniz? Ne gibi faaliyetleriniz var?

ICYF, dünyadaki 56 İslam ülkesindeki Müslüman gençleri temsil eden bir bir sivil toplum örgütü. Bahsi geçen 56 ülkede gençlik faaliyetleri, gençliğin çıkarlarının savunulması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi, eğitimin ve gençlerin ahlaki değerlerinin teşvik edilmesinin yanı sıra kültürlerarası ve medeniyetler arası diyaloğun gelişmesine katkı sağlamak gibi çalışmaların koordinasyonu için çalışıyor. İslam ülkelerindeki girişimci gençleri desteklemek amacıyla çeşitli yarışmalar ve zirveler düzenler.

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’nin en büyük kuluçka merkezlerinden birine sahip olan Teknopark İstanbul’la bir işbirliği anlaşmasına imza attınız. Burada amacınız neydi?

Türkiye’de büyüyen bir girişimcilik ekosistemi var. Türkiye’de kuluçka merkezlerinde ciddi bir bilgi birikimi oluştu ve bu bilgi birikiminin diğer İslam ülkelerindeki girişimci gençlerle paylaşılması gerek. Bunun için Teknopark İstanbul’la bir iş birliği anlaşmasına imza attık.

ICYF olarak Teknopark İstanbul’la gençliğin sorunlarına yaratıcı ve dinamik çözümler geliştirmek, gençleri güçlendirmek, kapasitelerini artırmak ve toplumdaki aktif rollerini geliştirmek için bilim, teknoloji ve girişimcilik alanında ortak etkinlikler düzenleme noktasında bir iş birliği yaptık. Teknopark İstanbul’la bir iş birliği anlaşması kapsamında 56 İslam ülkesindeki girişimcilerin kuluçka merkezinin deneyim ve tecrübelerinden yararlanması sağlanacak.

Programa kabul edilen girişimcilere nasıl bir yol haritası çıkarılacak?

Çeşitli projelerle bir seçim sürecinden geçirilmesi planlanan girişimciler arasında başarılı olanlar Teknopark İstanbul’un kuluçka merkezine alınacak. Burada farklı eğitimlerden geçirilecek girişimcilerin uluslararası piyasada da görünür olması sağlanacak. Hedef ise, Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin büyütülüp çeşitlendi-rilmesinin yanı sıra Türkiye’ye yabancı yatırımcıları da çekmek.

Teknopark İstanbul’daki kuluçka çalışmaları ne zaman başlayacak?

ICYF olarak Türkiye’nin en büyük kuluçka merkezlerinden birine sahip olan Teknopark İstanbul’la bir iş birliği anlaşmasına imza attık. Bu anlaşma kapsamında 56 İslam ülkesindeki girişimcilerin kuluçka merkezinin deneyim ve tecrübelerinden yararlanmasını sağlamayı hedefliyoruz.

Bir seçim sürecinden geçirilmesi planlanan girişimciler arasında başarılı olanlar Teknopark İstanbul’un kuluçka merkezine alınacak. Burada farklı eğitimlerden geçirilecek girişimcilerin uluslararası arenada da görünür olması sağlanacak. Teknopark İstanbul ile olan bu çalışmalara 2021 yılının ilk çeyreğinde başlamayı planlıyoruz.

Kuluçka merkezine kaç şirketin gelmesini bekliyorsunuz? Bu konuda ne kadar talep aldınız?

Öncelikle başvuran adaylar arasından her bir program için 100 kişi seçeceğiz. Onlara öncelikle online mentorluk ve koçluk verilecek. Ardından bu 100’lü gruplar kuluçka merkez jürisi tarafından tekrar değerlendirilecek ve her bir program için 30 girişimci seçilecek.

Girişimci geliştirme programlarımız İİT ülkeleri başta olmak üzere tüm girişimci dünya gençliği tarafından takip ediliyor. 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz sadece bir girişimcilik yarışmamıza 56 ülkeden 14 binden fazla müracaat aldık. Dolayısıyla Teknopark İstanbul ile yapacağımız programlar için de ciddi bir başvuru bekliyoruz.

Bu iş birliği ile neler hedefliyorsunuz? Ne kadarlık bir ekonomik büyüklük yaratacak işler yapılması planlanıyor?

Şu anda dünya girişimcilik ekonomisinin 3 trilyon dolarlık devasa bir ekonomi olduğu tahmin ediliyor. Türkiye’de ise girişimcilik ekosisteminde son dönemde yatırımlarda yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor. Peak ve Getir gibi şirketlerin aldığı yatırımlar oldukça sevindirici. Ancak pazar büyüklüğü, yetenek ve performans olarak Türkiye girişimcilik ekosisteminin gitmesi gereken çok uzun bir yol var.

Bizim hedefimiz hem yetenekleri ülkemize çekmek, hem de Türkiye’deki girişimci ekosistemini büyüterek ciddi bir ekonomik hacim oluşturmak. Yaptığımız işbirliği kapsamında girişimciliği ve buluş odaklı faaliyetleri teşvik etmek amacıyla İstanbul Kuluçka Merkezi, dünyanın farklı coğrafyalarından girişimci gençlere eğitim programları, araştırma ve geliştirme ve mentorluk gibi çeşitli imkanlar sunacak.

Kısacası 56 İslam ülkesi başta olmak üzere dünyanın bir çok yerinde çekirdek girişimler Türkiye’de kuluçkaya alınacak. Ardından, uluslararası arenada bu girişimleri vitrine çıkartıp İslam ülkeleri gençliğine yeni fonlar oluşturmak da hedeflerimiz arasında yer alıyor.

“HER SEKTÖR RADARIMIZDA”

“Hemen her sektör bizim radarımızda. Gençlerin olduğu her yerde biz de varız. Birkaç sektörü şöyle sıralayabiliriz: gıda ve tarım teknolojileri, sağlık ve sağlıklı yaşam, bilgi teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri, lojistik ve akıllı şehir teknolojileri, çevre ve enerji teknolojileri, finans teknolojileri, yapay zekâ teknolojileri, savunma sanayii.”