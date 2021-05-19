SosyalBen Vakfı, Kars’tan Edirne’ye, Nepal’den Moğalistan’a kadar bugüne kadar 45 bini aşkın çocuğun hayatına dokundu. Vakfın kurucusu Ece Çiftçi, 913 SosyalBen gönüllüsüyle çalışmalarını sürdürüyor.

KOBİ GİRİŞİM/Mayıs 2021 tarihli sayıdan

Son yıllarda toplumsal ve çevresel konulara çözümler üretirken bunu aynı zamanda sürdürülebilir bir iş modeline dönüştürmeyi hedefleyen sosyal girişimlerin sayısı tüm dünyada hızlı bir şekilde artıyor. Türkiye’de de benzer bir durumdan söz edebiliriz.

Bu sosyal girişimlerden biri olan SosyalBen Vakfı, Kars’tan Edirne’ye, Nepal’den Moğalistan’a, kadar bugüne kadar 45 bini aşkın çocuğun hayatına dokundu. Vakıf çocukların yeteneklerini keşfetmelerini sağlamayı ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak yaşadıkları dünyanın farkında bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor.

Vakfın diğer bir faaliyet alanı olan SosyalBen Akademi ise kurumsal firmalara, eğitim kurumlarına ve yurtdışı üniversitelerine hazırlanan bireysel öğrencilere sosyal sorumluluk proje danışmanlığı hizmeti veriyor ve elde ettiği karın yüzde 45’ini SosyalBen Vakfı’na aktararak sürdürülebilir bir fon sağlıyor.

SosyalBen Store ise yine vakfın çalışmalarına kaynak sağlamak amacıyla gönüllüler ve destekçiler tarafından tasarlanan çeşitli ürünlerin satışını gerçekleştiriyor ve buradan elde edilen karın yüzde 35’i yine SosyalBen

Vakfı’nın sürdürülebilirliğini sağlamak adına kullanılıyor.

900’DEN FAZLA GÖNÜLLÜ

Vakfın kurucusu Ece Çiftçi, bu girişimiyle Ekonomist Dergisi, Garanti Bankası ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) iş birliğiyle gerçekleştirilen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda 2019 yılında ‘Türkiye’nin Kadın Sosyal Girişimcisi’ ödülünü kazanmıştı.

SosyalBen Vakfı’na yarar sağlayan Nike, Garanti BBVA, Mudo, Kidzania, Sarar, Tofaş gibi sektörlerinin önde gelen kurumlarından oluşan 20’yi aşkın destekçisi bulunuyor.

Vakıf, kamu kuruluşlarıyla da iş birliği yapıyor. Çocukların yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için faaliyet gösteren 581 gönüllü ve dijital ortamda SosyalBen çalışmalarına ortak olan 332 e-gönüllü olmak üzere toplamda 913 SosyalBen gönüllüsü bulunuyor.

ÖNCELİK MAĞDURİYETİ KALDIRMAK

Çiftçi, dezavantajlı bölgelerde yaşamını sürdüren ve taşımalı eğitimle eğitim gören çocukların pandemiden bağımsız olarak günlük rutinlerinde de örneğin internet, okula devam, eğitim kaynaklarına erişim gibi birçok alanda mağduriyet yaşadığına dikkat çekiyor.

Önceliklerinin çocukların mağduriyetlerini ortadan kaldırarak yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlamak olduğunu söyleyen Çiftçi, şöyle devam ediyor: “Çocuklar, pandemi döneminde evlerde geçirilen vakit sebebiyle enerjilerini doğru alana kanalize edemiyorlar.

Bu açıdan baktığımızda e-Sosyal- Ben oluşumunun altında yer alan e-SosyalBen çocuklarıyla hayata geçirdiğimiz dijital saha çalışmaları çocukların hem öğrenmelerine hem de kaliteli zaman geçirmelerine olanak sağlıyor.”

“EN SÜRDÜRÜLEBİLİR GİRİŞİMLERDEN BİRİYİZ”

“SosyalBen Store kapsamında hem perakende hem de e-ticaret iş birliklerimiz olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde perakende de yaygın olduğumuz kadar e-ticaret kanallarıyla da güçlü iş birlikleri oluşturduk.

SosyalBen Akademi tarafında bir buçuk yıldır Yeşim Tekstil ile danışmanlık sürecimiz devam ederken aynı zamanda özel okullara ve kamu kurumlanın da danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Böylece aktif olarak gerçekleştirdiğimiz ürün satışı ve sağladığımız hizmetler ile yüzde 80’lik fon kaynağımızı sürdürülebilirlik vizyonuyla bağımsız olarak devam ettiriyoruz. Bu anlamda Türkiye’deki en sürdürülebilir sosyal girişimlerden biriyiz.”