Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, toplumlar ve ekonomiler için tarihin en büyük sınavlarından biri haline gelmiş durumda.

Salgının küresel çapta yarattığı etki ile birlikte felce uğrayan arz-talep dengesi, dünyada olduğu gibi Türkiye’de on binlerce şirketin iş modelinde devrimsel değişimlere yol açacak.

Salgını geride bıraktıktan sonra iş hayatındaki toparlanma ile birlikte ticaret ve iş yönetiminde ‘yeni normal’ ortaya çıkacak.

Bu süreci en az zararla atlatmak için ise başta çalışan sağlığını garanti altına almak olmak üzere nakit akışını sağlama almak, kredi ve desteklerden azami ölçüde yararlanmak büyük önem taşıyor.

Bu ayki kapak dosyamızda uluslararası danışmanlık şirketlerinin önerileri ile ‘yeni normal’in yol haritasını çıkardık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.