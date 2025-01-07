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Depremzede kadın KOSGEB'den destek aldı: Tatlılarıyla 20 şubeye ulaştı

6 Şubat 2023'teki depremlerinin ardından Kahramanmaraş'tan Yozgat'ın Sorgun ilçesine gelen 60 yaşındaki depremzede Aynur Küçükönder, KOSGEB desteğiyle kurduğu tatlı imalathanesinde 30 kişiye istihdam sağlıyor.

07 Ocak 2025 | 14:09
Depremzede kadın KOSGEB'den destek aldı: Tatlılarıyla 20 şubeye ulaştı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteğiyle kurduğu imalathanede kayınvalidesinden öğrendiği tatlıları üreten 60 yaşındaki depremzede Aynur Küçükönder, kısa sürede bayilik sistemiyle 5 ilde 20 şubeye ulaştı.

1 EVLERİ HASAR GÖRDÜ

EVLERİ HASAR GÖRDÜ ​Kahramanmaraş'ta yaşayan 3 çocuk annesi Aynur Küçükönder, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerinin hasar görmesinin ardından Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki oğlu Murat Küçükönder'in yanına geldi.

2 KAYINVALİDESİNDEN ÖĞRENDİ

KAYINVALİDESİNDEN ÖĞRENDİ Aynur Küçükönder, burada oğlu ile tatlı imalathanesi açmaya karar verdi. Kayınvalidesinden öğrendiği tatlı tariflerinden esinlenip yola çıkan Küçükönder, geçen yıl ağustosta KOSGEB'e proje sundu.

3 1,6 MİLYON DESTEK ALDI

1,6 MİLYON DESTEK ALDI Projesi kabul edilen Küçükönder, hem iş kurma hem de iş geliştirme desteğinden yararlanarak aldığı 1 milyon 650 bin lira ile Sorgun'da tatlı imalathanesi kurdu.

4 30 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

30 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR İlçede 1250 metrekare kapalı alana kurduğu imalathanesinde 30 kişiye istihdam sağlayan Küçükönder, bayilik sistemiyle Yozgat'ın yanı sıra Sivas, Tokat, Çorum ve Nevşehir'de 20 şubeye ulaştı.

5 İKİ OĞLUYLA YAPIYOR

İKİ OĞLUYLA YAPIYOR Depremin hemen ardından Sorgun'a geldiğini anlatan Aynur Küçükönder, AA muhabirine, "Kayınvalidemden öğrendiğim tatlılar vardı, kıvrım tatlısı yapardı. Ben de çok hevesliydim, onunla beraber yapıyordum. Çocuklarıma kendi iş yerimizi neden açmayalım dedik ve işletmemizi açtık. Bu işi iki oğlumla yapıyorum, aile şirketimizi kurduk" dedi.

6 ÇALIŞANLARINA ÖĞRETİYOR

ÇALIŞANLARINA ÖĞRETİYOR Küçükönder, imalathanede üretime katıldığını ve çalışanlarına tecrübelerini aktardığını söyledi.

7 'ANNEMİN HAYALIYDİ'

'ANNEMİN HAYALIYDİ' İmalathanenin açılmasının annesinin hayali olduğunu belirten Murat Küçükönder ise "Annemin girişimcilik ruhu sayesinde KOSGEB'den girişimcilik desteği aldık. Burada annemin çok büyük emeği var ve annem hayalini gerçekleştirdi. 1250 metrekare baklava üretim tesisimizde 4 ay gibi kısa sürede 20 şubeye ulaştık. Bayilik sistemiyle çalışıyoruz, günlük ortalama 600 kilogram tatlı ve mamullerini üretiyoruz" diye konuştu.

8 MARAŞ VE ANTEP'TEN USTALAR VAR

MARAŞ VE ANTEP'TEN USTALAR VAR Yozgat ve çevresinden Sorgun'daki imalathanede 30 kişiye istihdam sağladıklarını anlatan Küçükönder, Kahramanmaraş ve Gaziantep'ten ailesiyle çalışmaya gelen baklava ustalarının da bulunduğunu ifade etti.

9 HEDEF DÜNYAYA AÇILMAK

HEDEF DÜNYAYA AÇILMAK Yozgat'ın yanı sıra 4 ilde şubeleştiklerini kaydeden Küçükönder, hedeflerinin dünyaya açılmak olduğunu vurguladı.

10 'DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ'

'DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ' KOSGEB İl Müdürü Dilara Uyar da hem iş kurma hem de makine teçhizat alım sürecinde Küçükönder ve ailesine destek verdiklerini belirterek, "Destek oranının tamamından faydalandılar. Şu anda 30 kişiye istihdam sağlıyorlar ve şubeleştiler. Hedefleri de büyük, markalarını sadece Türkiye'ye değil dünyaya duyurmak istiyorlar. Onlara bu konuda destek olmaya çalışıyoruz" dedi.
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