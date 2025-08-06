Devlet desteğiyle 'yöresel lezzet' işini kurdu, hedefi ihracat

Arsuz ilçesinde yaşayan Tuğçe Aslan, 2012'de Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olduktan sonra babasının yemek servisi (catering) hizmeti sunan iş yerinde çalışmaya başladı. Babasının yanında yaklaşık 10 yıl çalışarak deneyim kazanan Aslan, kentin yöresel lezzetlerini yapıp dondurarak bunları yurt dışına gönderebilmek amacıyla kendi iş yerini kurmaya karar verdi. Aslan, bu kapsamda katma değerli yöresel ürün üretimi projesi hazırlayarak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğüne başvurdu.
1 500 BİN EUROLUK YATIRIMINA YÜZDE 80 HİBE ALDI
Projesi, Türkiye ile Avrupa Birliği'nin eş finansmanıyla yürütülen IPARD Programı kapsamında kabul edilen Aslan, 500 bin euroluk yatırımına yüzde 80'e yakın hibe desteği aldı. Destekle Karaağaç Mahallesi'nde iş yerini kuran Aslan, burada yapacağı yöresel ürünleri saklayabilmek amacıyla da soğuk hava deposu oluşturdu.
2 İHRACAT HEDEFİNİ ERTELEDİ
İşletmesini açmaya hazırlandığı dönemde 6 Şubat 2023'teki depremlerin yaşanmasıyla Aslan, yöresel lezzetleri yapıp ihracata gönderme hedefini erteledi. Aslan, iş yerinde depremden etkilenenlere destek olabilmek amacıyla yemek yapmaya başladı.
3 OTEL VE OKULLAR İÇİN GÜNLÜK 5 GBİN KİŞİLİK YEMEK
Çeşitli kurumların da katkısıyla Aslan, işletmesinde afetzedeler için yaklaşık 1,5 yıl yemek yaptı. Şu anda işletmesinde hastane, otel ve okullar için günlük 5 bin kişilik yemek yapmayı sürdüren Aslan, 60 kişiye de istihdam sağlıyor. Tuğçe Aslan, işletmesinin açılışının yapılacağı dönemde 6 Şubat 2023'teki depremlerin yaşandığını söyledi.
4 "BÖLGENİN KOŞULLARINA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREN BİR HİZMET ANLAYIŞIMIZ OLDU"
Depremle ellerindeki imkanları afetzedelere yardım için kullandıklarını anlatan Aslan, "Aslında planlamamız tamamen yöresel ürünler ve ihracat üzerineydi fakat depremle bölgenin koşullarına göre değişiklik gösteren bir hizmet anlayışımız oldu." dedi. Aslan, afetin ardından kentte yemek ihtiyacının karşılanması için yoğun çaba harcadıklarını belirtti.
5 "YURT DIŞINA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"
Şu anda işletmesinde çeşitli kurumlar için günlük yemek yapmanın yanı sıra depremler nedeniyle ertelediği yöresel lezzetleri ihracat hedefini gerçekleştirmek için de çalışmalar yaptığını anlatan Aslan, "İlk önce yurt içi pazarıyla başlayıp daha sonra yurt dışına ulaşmayı hedefliyoruz. Şu an İngiltere bağlantılarımız var, görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu.