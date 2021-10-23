Yerli teknoloji şirketi Dijitohum, yine yerli teknoloji şirketi Şef Bilişim A.Ş. bünyesindeki Orchestrator LEO ile yaptığı iş birliğiyle yazılım maliyetlerini yarıya düşürmeyi başardı. Bu sayede teknoloji yatırımında zorlanan pek çok şirkete yeni nesil teknolojilere erişim fırsatı yaratıldı.

KOBİ Girişim Ekim 2021 tarihli sayıdan

Teknolojiye ulaşım lisans maliyetlerinden dolayı oldukça yüksek bütçeli yatırım gerektiriyor.

2021 yılında kurulan Dijitohum, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve teknoloji geliştirme bölgelerini ‘Yeni Nesil Teknoloji Geliştirme ve Sanayi Bölgeleri’ haline getirme hayaliyle çıktığı yolda LEO ile yaptığı işbirliğiyle en önemli adımı attı.

Dijitohum & LEO İş Birliği OSB’lerde veri merkezi yatırım maliyetini yarıya düşürdü. Dijitohum Kurucusu Engin Işık, “Her OSB ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin kendi teknolojik altyapısını kurup yeni nesil teknolojiler ile kendi kendini otomatize bir şekilde yönetebilmesini sağlamak amacıyla çıktığımız bu yolda Dijitohum ve LEO iş birliğiyle veri merkezi yönetimini yeni bir seviyeye taşıyoruz” diyor.

Dijitohum, veri merkezi yönetimi için bütünleşik bulut yazılımları sunan Orchestrator LEO’nun tüm eğitim süreçlerini tamamlayıp Türkiye’deki teknik olarak yetkin ‘Advanced Business Partner/Yetkin İş Ortağı’ sertifikasına sahip şirket oldu.

Dijitohum mühendislerinin bulut çözümleri konusundaki yetkinliği, Türkiye’nin açık kaynak bulut teknolojileri konusundaki en yetenekli çözüm oyuncusu olan LEO tarafından onaylandı.

Sistem ve çözüm bütünleştirme konusundaki uzmanlığını, yeni iş birliklikleri ile her geçen gün daha da güçlendiren Dijitohum, stratejik ola­rak özel bir yere konumlandırdığı LEO ile gerçekleştirilen yeni ortaklık ile Türkiye pazarındaki müşterilere anahtar teslim çözümler sunmaya başladı.

YERLİ MÜHENDİSLERDEN YAZILIM

Tamamen Türk mühendisleri tarafın­dan geliştirilen Orchestrator LEO yazılımı ve altındaki 75 modül ile veri merkezle­rindeki binlerce makine, insansız, yabancı lisanssız ve otomasyon teknolojileri ile uç­tan uca harmoni şeklinde yönetilebiliyor.

Bu yazılımda 75 farklı modül sorunsuz bir şekilde çalışırken her veri 7 gün 24 saat iz­lenip işlenebiliyor. Orchestrator LEO, siste­mi adeta bir ‘orkestra şefi’ gibi yönetiyor. Bu yönetim yeteneği sayesinde, şirketler için altın değerindeki verinin ve iş süreçleri­nin aksamadan kesintisiz bir şekilde kontrol altında devamlılığını sağlıyor.

Dijitohum Kurucusu Engin Işık, Orchest­rator LEO’nun veri merkezlerindeki makine­lerin birbirleri arasındaki iletişiminde başrol oynarken sadece maliyetlerin değil insan kaynaklı hataların da minimum seviyeye ge­tirilmesini mümkün kıldığını söylüyor.

Işık, “Bu sayede OSB ve Teknopark’ların lisans ithalatı yapmadan veri merkezlerini yönetmelerini sağlayacağız.. Özellikle dolar kurlarının arttığı bu dönemde, ortalama bir veri merkezindeki sadece bir kabinin mali­yeti; makineler ve yazılımlar dahil 2 milyon TL civarında iken Orchestrator LEO ile aynı hizmete sahip olmak, yarı maliyetle 1 milyon TL seviyesinde mümkün olacak.

Her OSB ve TGB’nin kendi teknolojik altyapısını kurup yeni nesil teknolojiler ile kendi kendini oto- matize bir şekilde yönetebilmesini sağla­mak amacıyla çıktığımız bu yolda Dijitohum ve LEO iş birliği, veri merkezi yönetimini yeni bir seviyeye taşıyacak” diye anlatıyor.

AÇIK KAYNAK TALEBİ

Teknolojiye erişimi demokratikleşti­ren bu işbirliğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Işık, kuruldukları günden beri açık kaynak ve platform bağımsız çözüm felsefe­sini benimsediklerini söylüyor. Açık kaynak kod ve yazılımlarla birlikte tüm çözümlere ilginin oldukça arttığını ifade eden Işık, şöy­le devam ediyor: “LEO ile yapılan bu ortaklık ile açık kaynak sanallaştırma ve bulut teknolojilerini ekosistemimize dahil ettik.

Bu sayede mevcut telekom ve veri merkezi yet­kinliğimizi artırarak, sunduğumuz projeler için daha kapsamlı çözümler geliştirebilecek ve projenin başlangıcından bitişine kadar uçtan uca tüm süreci yönetebileceğiz.

Ay­rıca açık kaynak çözümlerine yönelik artan talebi karşılayabilecek çok ciddi bir uzman­lığa da sahip olduk. LEO’yu merkeze alarak, müşterilerimizin ihtiyacı olan tüm çözümler için açık kaynak üzerine yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

YENİ BİR DÖNEM

Beş farklı ülkede hizmet veren Şef Bi­lişim A.Ş. ise, dünya pazarında büyüme hedefiyle birlikte, Dijitohum ile yaptığı iş ortaklığıyla birlikte Türkiye pazarında stratejik alanlar olarak başta veri merke­zi servis sağlayıcıları olmak üzere OSB ve Teknopark’lardaki şirketler için de değer yaratmış olacak.

OSB ve Teknopark’lar konusunda tek­nik olarak Türkiye’de tek ‘Yetkin İş Ortağı’ olan Dijitohum, bulut sistemlerinin tasa­rımından başlayarak, kurulumu ve işle­timi konuları dahil tüm projelendirmede ‘İşletme Çözümü Sağlayıcısı (BSP)’ olarak yer alacak.

Aynı zamanda Bilişim Vadisi girişimci ekosistemi bünyesinde bulunan Dijitohum, yerli kaynaklarla geliştirilen bu ürünün pazar yeri uygulamalarına da katkı­da bulunacak.

Dijitohum ile gerçekleştirdikleri işbir­liğine ilişkin Şef Bilişim A.Ş. CEO’su Serkan Koçak, şunları anlatıyor: “Yüzde 100’ü yerli mühendislerce geliştirilen Orchestrator LEO yazılımını kullanmaya başlamakla veri merkezlerinin uçtan uca yönetiminde yeni bir dönem başladı.

Deneyim ve tecrübele­rini diğer OSB’ler ve Teknopark’lar ile pay­laşan ortağımız Dijitohum’un müşterileri, Orchestrator LEO kullanımıyla ilk yatırım ve toplam sahip olma maliyetlerinde minimum yüzde 50 tasarruf sağlayacak.”

KÜRESEL BÜYÜMEYE ODAKLANDI

Türkiye’den çıkan Şef Bilişim A.Ş’de hedefler küresel büyümeye odaklı. Serkan Koçak, Orchestrator LEO ürününün olabildiğince geniş coğrafyalara yayılma potansiyelinin olduğunu çünkü dünyadaki veri trafiği büyüdükçe veri merkezlerinin de aynı hızda büyümeye devam edeceğini söylüyor.

Koçak, şöyle devam ediyor: “Global pazara odaklandık. Türkiye operasyonları içinde güvenilir iş ortaklarımızla, müşterilerimize nerede olurlarsa olsunlar daha hızlı hareket etmeleri ve işlerini sorunsuz bir şekilde koordine etmeleri için tek bir platform sunuyoruz.

Kattığımız değeri artırmak için çalışıyoruz. Türkiye’de yeni başlattığımız modelde, bu konuda uçtan uca hizmet verebilecek yol arkadaşımız Dijitohum oldu.”