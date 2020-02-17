Döner zincirleri 251 girişimci arıyor - Ekonomist

Döner zincirleri 251 girişimci arıyor
Türkiye’de aylık cirosu 4 milyar TL’ye ulaştığı tahmin edilen döner sektörü, markalı zincirlerle büyüyor. Franchise vererek büyüyen dokuz markanın franchising koşullarım araştırdık. Yaptığımız araştırmaya göre bu markalar 2020 sonuna kadar 251 şube açacak.
BURCU TUVAY
[email protected]
(9-15 Şubat 2020 tarihli sayıdan)
Döner, Türkiye’deki en gözde fast food ürünleri arasında yer alıyor ve yemek pazarının yaklaşık yüzde 60’ını oluşturuyor. Türkiye’de günlük bin 300 ile bin 500 ton arasında döner j tüketimi olduğu hesaplanıyor. ‘
Bu da yıllık 540 bin ton tüketimle ciddi bir pazara işaret ediyor. Türkiye’de 30 bin, dünyada ise 150 binin üzerinde büfe ve restoranda her gün döner tüketildiği tahmin ediliyor.
Tabloyu görmek için görsele tıklayın.
Avrupa’da kurulan döner fast food zincirlerinin bazılarının 300 şubeye kadar ulaştığı biliniyor. Sektörün Türkiye’de ise aylık 4 milyar TL ciroya ulaştığı tahmin ediliyor.
HIZLI BÜYÜYOR
Artık döner, pek çok yatırımcının da gözünü diktiği, pazarda rekabet oluşturan, hamburger, pizza gibi ithal lezzetlerle ve uluslararası fast food zincirleriyle yarışabilecek bir konuma geldi.
Avrupa Birliği’ne (AB) uyum süreci kapsamında 2008 yılında getirilen standartlara göre, sektörde elde döner yapımı yasaklandı. Bu karar özellikle endüstriyel döner üretimine dönük ciddi bir yatırım hamlesini de beraberinde getirdi.
Bu kararla birlikte konulan standartlara uygun fabrika döneri üretiminde adeta bir patlama yaşandı. 2008 yılı öncesi sadece yüzde 5’lerde olan fabrika döneri tüketim oranı hızla artarak bugün yüzde 40’lara ulaşmış durumda.
Son dönemlerde ise markalaşma çalışmaları, döner pazarının büyümesine ciddi katkı sağladı. Büyümeye sağlanan katkının yanı sıra artık markalar arasında ciddi bir rekabet olduğu da görülüyor.
Bakkal-süpermarket dönüşümünün benzeri şekilde Türkiye’deki köşe başı büfelerin yerini markalaşmış restoranların alacağı ve gün geçtikçe sektörde zincir restoranların artacağı öngörülüyor.
Biz de Türkiye’de franchise vererek büyüyen dokuz markanın franchising koşullarını araştırdık. Yaptığımız araştırmaya göre bu markalar 2020 yılı sonuna kadar 251 şube açacak.
SEKTÖRÜ BÜYÜTEN ÜÇ FAKTÖR
1- Türkiye’de yeme-içme sektöründe alışkanlıkların değişmesiyle birlikte hızlı bir büyümenin devam edeceği öngörülüyor. Bu durum aynı zamanda Türkiye’nin en fazla tüketilen fast food ürünü olan döner restoranlarında da markalaşmayı beraberinde getiriyor.
2- Fiyat avantajı nedeniyle tüketiciye daha çabuk ulaşan bir ürün olması tüketimi artırıyor.
3- Türkiye’ye özgü bir ürün olması nedeniyle her kesim tarafından tercih ediliyor.
BEŞ FARKLI KONSEPT
Türkiye’nin en eski zincir döner markalarından Bereket Döner’in express, restoran, durak paket servis ve Since 1988 olmak üzere beş farklı konsepti bulunuyor. Şirket bu yıl 30 franchise şube açacak.
Bereket Döner CEO’su Muhammet Nezif Emek, “Bereket Döner olarak yıllık 15 bin tondan fazla döner üretiyoruz. Beş farklı konseptimizde şubelerimizin aylık ciro hedefleri 50 bin ile 1 milyon TL arasında değişiyor.
Ancak en küçük konseptimizde dahi işletme performansına göre tatmin edici kârlılıklar sağlanabiliyor” diye konuşuyor.
Yatırım maliyeti, 100 m2’lik bir şube için ortalama 250 bin TL+KDV’den başlıyor. Şubelere, operasyon, eğitim, bilgi işlem ve lojistik giderleri konularında destek sağlanıyor.
180 BİN TL CİRO HEDEFİ
FRANGO Döner & Sauce, 2012 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu iki genç girişimci tarafından kuruldu. Menülerinde et ve tavuk döner yer alıyor.
Şu anda İstanbul ve Eskişehir olmak üzere iki ilde yedi şube ile hizmet veren markanın şubelerinin dördü franchising sistemiyle yönetiliyor. Firmanın kurucu ortağı Halis Özgün, bu yıl sekiz şube açacaklarını ve İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa ve Konya’ya franchise vereceklerini söylüyor.
Bir şubenin yatırım maliyeti 350 bin TL olarak ifade ediliyor. Öğrencilerin ve beyaz yakalı çalışanların yoğunlukta olduğu bölgelere öncelik veriliyor.
Şubeler için aylık 180 bin TL ciro hedefleniyor. Ciro hedefi gerçekleştiğinde yüzde 15 kâr marjı ile çalışılıyor.
TEDARİK FABRİKADAN
12 franchise şubesi bulunan İsos Döner, bu yıl beş franchise şube açmayı hedefliyor. Türkiye genelinde franchise vereceklerini söyleyen markanın genel müdürü Murat Kaytancı, 2020 yılı için giriş bedeli almayacaklarını belirtiyor.
Bir şubenin toplam yatırım maliyeti 270 bin ile 370 bin TL arasında değişiyor. Şubeler için aylık 150 bin TL ciro hedefleniyor.
Kaytancı, bayiler için, “Eğitimlere katıldıktan sonra işin başında ilk üç ay durabilmesi ve sonrasında da günlük 30 dakikasını bu işe ayırması yeterli” diyor. Şubelere eğitim, personel, açılış ve reklam desteği sağlanıyor. Dönerin hammaddesi de İsos Döner’in fabrikası tarafından tedarik ediliyor.
İŞ DENEYİMİ ARIYOR
Paşa Döner, 2009 yılında ilk şubesini İstanbul’da açarak şube-leşme serüvenine başladı. Tavuk but eti kullanarak ve etleri hazırladığı özel sosunda marine ederek sektörde farklılık yaratmaya çalışan şirket, konsept şubeleri hariç franchising sistemiyle büyüyor.
Paşa Döner’in 140’ı İstanbul’da, 22’si ise Anadolu’da olmak üzere toplamda 162 şubesi bulunuyor. İzmit, Yalova, Bolu, Edirne, Balıkesir, Kayseri, Niğde, Zonguldak, Karabük, Ordu ve Trabzon’da şubeler açılması hedefleniyor.
50 m2’lik ortalama bir şube için yaklaşık 200 bin TL yatırım maliyeti gerekiyor. Paşa Döner İcra Kurulu Başkanı Adem Çalışkan, 100 kg baton döner satışı yapan ortalama bir franchise şubenin aylık 210 bin TL ciro gerçekleştirebileceğini ifade ediyor.
Sürdürülebilir bir yönetim anlayışına sahip, iş tecrübesi olan ve işletmesini yönetebilecek, yeterli sermayeye sahip kişilere öncelik veriliyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?