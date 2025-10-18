KPSS 2026 ne zaman? ÖSYM 2026 sınav tarihleri belli oldu mu?

3. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavları

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı): Yüksek lisans ve doktora programlarına girişte, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda kullanılır.

YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı): Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça vb.) okuma, anlama ve yazma becerilerini ölçer.

YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı): Kamu kurum ve kuruluşlarında dil tazminatı, doktora, doçentlik gibi akademik unvan başvurularında kullanılır.

4. Diğer Önemli Sınavlar

E-YDS (Elektronik Yabancı Dil Sınavı): YDS ile eşdeğer olup, elektronik ortamda daha sık düzenlenir.

TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı)

DUS (Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı)

EUS (Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı)

STS (Seviye Tespit Sınavları): Yurt dışında eğitim alan bazı sağlık personellerinin denkliğini belirlemek için.

ÖSYM, ayrıca kurumların talebine göre (Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Sınavı, İSG Sınavı vb.) birçok başka mesleki yeterlilik ve kurum sınavını da düzenlemektedir.