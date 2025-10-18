KPSS 2026 ne zaman? ÖSYM 2026 sınav tarihleri belli oldu mu?

Üniversiteye geçiş yapmak, akademik kariyer hedeflerine ulaşmak ve kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların katıldığı temel sınavların 2026 { YKS, KPSS, ALES, DGS, vb.}$) tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak 2026{ Yılı Sınav Takvimi} ile netleşecek. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) adaylarının merak ettiği 2026 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınav ve başvuru tarihleri de ÖSYM tarafından resmî Sınav Takvimi'nin açıklanmasının ardından belli olacak.
KPSS 2026 NE ZAMAN?
KPSS 2026 tarihi henüz belli olmadı. Önceki yıla ait takvimin 2025 yılı 13 Kasım 2024 günü açıklandığı göz önüne alındığında, 2026yılı sınav takviminin de önümüzdeki Kasım ayı 2025 Kasım içerisinde resmî olarak duyurulması beklenmektedir.
Adayların, kesin tarihler ve başvuru süreleri için ÖSYM'nin resmî duyurularını takip etmeleri gerekmektedir.
ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi), Türkiye'de yükseköğretime geçiş, kamu görevine atanma, akademik kariyer ve çeşitli meslek edindirme süreçleri için çok sayıda önemli sınavı düzenlemektedir.
ÖSYM'nin düzenlediği başlıca sınavlar şunlardır:
1. Yükseköğretime Giriş Sınavları
YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı): Üniversitelere girişte kullanılan üç oturumlu ana sınavdır:
TYT (Temel Yeterlilik Testi)
AYT (Alan Yeterlilik Testleri)
YDT (Yabancı Dil Testi)
DGS (Dikey Geçiş Sınavı): Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçişi için.
2. Kamu Görevine Atanma Sınavları
KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı): Kamu kurumlarına memur alımı için. Farklı düzeylerde (Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) ve farklı alanlarda (Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi vb.) yapılır.
3. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavları
ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı): Yüksek lisans ve doktora programlarına girişte, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda kullanılır.
YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı): Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça vb.) okuma, anlama ve yazma becerilerini ölçer.
YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı): Kamu kurum ve kuruluşlarında dil tazminatı, doktora, doçentlik gibi akademik unvan başvurularında kullanılır.
4. Diğer Önemli Sınavlar
E-YDS (Elektronik Yabancı Dil Sınavı): YDS ile eşdeğer olup, elektronik ortamda daha sık düzenlenir.
TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı)
DUS (Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı)
EUS (Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı)
STS (Seviye Tespit Sınavları): Yurt dışında eğitim alan bazı sağlık personellerinin denkliğini belirlemek için.
ÖSYM, ayrıca kurumların talebine göre (Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Sınavı, İSG Sınavı vb.) birçok başka mesleki yeterlilik ve kurum sınavını da düzenlemektedir.