Hayatımızı tamamen değiştiren pandemi sonrası için iş dünyasında yeni nesil girişimler için çalışmalara başlanmış durumda. Good for You kahve zinciri de pandemi sonrasında gıda perakendesini değiştirmek, sistemin arızalarını gidermek ve yeni bir iş modeli inşa etmek üzerine Amerika’da kuruldu.

Dünyada klişeleşmiş kahve zincirlere meydan okuyan Good for You, hayatını değiştirmek isteyen, genç, dinamik ve iyi kalpli girişimcilerden oluşan bir topluluk. Aynı zamanda dünyanın ilk ve tek, pop-up kahve dükkanı konumunda. Aslında Türkiye ve dünya için ilklerden biri olan bu yeniliği arkasında iki Türk girişimci bulunuyor.

Good for You’nun kurucuları son yedi yıldır New York-Londra-Avrupa arasında yılda dört farklı şekilde yaşayan girişimci Cem Akın ile dünyanın önde gelen şirketleri için markalaşma projeleri geliştiren iletişim girişimcisi Onur Yanık. Cem Akın ve Onur Yanık, 20 yıldan uzun süredir yeni girişimlerin içerisinde.

İkilinin sıra dışı projeleri “yeni dünyalı” dedikleri Y ve Z kuşaklarını hedefliyor. Cem Akın bu noktada keskin bir girişim felsefesini tanımlıyor: Değiş, farklılaş ya da öl.

YOĞUN TALEP VAR *

Good For You Kurucu Ortağı Cem Akın, kahveyi araç yapan ve klişeleşmiş zincirlere meydan okuyan GoodForYou’nun hayatını değiştirmek isteyen, genç, dinamik ve iyi kalpli girişimcilerden oluşan bir topluluk tarafından ortaya çıka¬rılan dünyadaki ilk pop-up kahve zincirlerinden biri olduğunu söylüyor.

Good for You Türkiye mağazaları için ekim ayında talep toplamaya başladı. Sisteme 60 gün içerisinde bin 200’ün üzerinde talep geldiğini belirten Cem Aydın, süreçte sadece yatırım bedelini ödeyebilmenin yeterli olmadığını vurguluyor.

Aydın, “Good for You, mekan değil insan odaklı bir proje. Bu nedenle hikayesi olan ve hayatını değiştirmek isteyen yatırımcı adayları seçiliyor.

Şu an Türkiye genelinde 12 kentte 20 Good for You dükkanı var. Bu noktalar şöyle, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Manavgat, Mersin, Hatay, Gaziantep, Malatya. Proje eş zamanlı İngiltere ve Avrupa’da faaliyette. Aralık ayında Amerika operasyonu faaliyete geçiyor. 2021 yılı sonunda dünya genelinde 300, 2022’de 800 Good for You dükkanı hedefleniyor.

KOLAY VE EKONOMİK *

Bu yeni yatırımı yapmak oldukça kolay. 35 bin TL’lik yatırımla yapabilecek birikime sahip olan ve kendi kahve dükkanını açmak isteyen girişimcilere ekonomik bir fırsat sunuluyor.

Mağazacılıkta yeni bir model oluşturduklarına dikkat çeken Akın, “Good for You klasik kahve zincirlerinin tüm sorunlarını ortadan kaldırıyor. Bu modelde dükkan kirası yok. Mal sahipleri ile ciro hasılat paylaşımı ile anlaşmalar yapılıyor. Dükkan sahipleri dolaylı olarak işe ortak oluyor. Herkesin kazanacağı bir iş birliği kuruluyor” diye konuşuyor.

Yeni nesil kahve zinciri olarak da tanımlanabilecek Good for You’nun felsefesi maliyetleri düşürüp hızlı kurulum yapabilmek. İşte bu felsefeden yola çıkılarak oluşturulan sistem ile 24 saatte kurulabilen, dekorasyon masrafını sıfıra indiren dükkanlarla faaliyet gösteriliyor. Sade ve yalın bir şekilde tasarlanan Good for You dükkanlarında tek tip filtre kahve ve sağlıklı atıştırmalıklar satılıyor.

24 SAATTE KURULUYOR *

Günümüzde girişimcilerin en büyük korkusu ödenemeyecek kiralara atılan imzalar, yüksek kuruluş masrafları, kötü planlama, yanlış modeller… Özellikle pandemi döneminde bu korkular giderek artmış durumda. Çevremizde sıklıkla gördüğümüz bir diğer manzara da kısa sürede kapanan ve kirayı bile ödeyemeyen cafe ve restoranlar konusu oluyor.

Burada varını yoğunu tüketip batan girişimcilerin yanı sıra zarara uğrayan ve yasal sorunlarla uğraşan mal sahipleri konusu da kanayan yara olarak karşımıza çıkıyor. Good for You, gıda perakendesinin kanserleşmiş tüm problemlerini ortadan kaldıran bir sistem olarak da tanımlanıyor.

Good for You’nun Türkiye’nin hem de dünyanın en ekonomik kahve dükkanı niteliğinde bir girişim olduğuna işaret eden Cem Aydın, şu bilgileri veriyor: “Projede pop-up olarak kiralanan alanlarda hiçbir yapısal tadilat yapılmıyor. Dükkanlarda pişirme ve ısıtma yok. Teknik ekipman maliyetleri düşük.

Her şey 24 saatte kurulabilecek ve aynı şekilde tek günde başka bir mekana taşınabilecek nitelikte. Pratik ve kolay. Yine değil yeni bir kahve dükkanı niteliği taşıyor.”

HEDEF 800 DÜKKAN *

Good for You, mekan değil insan odaklı bir proje. Bu nedenle girişim yapmak isteyenler arasından hikayesi olan ve hayatını değiştirmek isteyen yatırımcı adayları seçiliyor.

Türkiye genelinde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Manavgat, Mersin, Hatay, Gaziantep, Malatya’dan oluşan 12 kenttede 20 Good for You dükkanı var. Proje eş zamanlı İngiltere ve Avrupa’da faaliyette. Aralık ayında Amerika operasyonu faaliyete geçiyor. Girişimciler 2021 yılı sonunda dünya genelinde 300, 2022’de 800 Good for You dükkanı hedefleniyor.

CEM AKIN KİMDİR? *

Ankara’da Biyoloji eğitimi aldı ve ardından İşletme mezunu olan Cem Akm, girişimcilik ruhunu takip ederek 20 yaşında ilk şirketini kurdu. Farklı ürünlerin satışını üstlendi, pazarlama danışmanlığı yapmaya başladı.

2005 yılında dünyanın sayılı lüks yatak markalarından birine dönüşecek Wh.ite&Soft’u kurdu. Türkiye’nin ilk organik lüks yatağı olan White&Soft, Cem’in yönetiminde Ulusal Forbes 100 listesindeki tüm iş insanlarının tercihi haline geldi. Elle Decoration International Design Awards EDIDA, 2011 yılında markayı alanının en iyisi olarak ödüllendirdi.

Cem, 2015 yılında Almanya NRW (North-Rhine Westphalia) Invest’in isteği ve teşviği ile Düsseldorf’ta bir fabrika kurdu ve Avrupa operasyonlarına başladı. Cem Akın, altı yıldır Amerika’da, Londra’da ve Avrupa’nın farklı kentlerinde eş zamanlı yaşıyor. Dünyayı turluyor, kurduğu uluslararası ilişkiler ve yatırım ağı aracılığı ile farklı girişimlerde bulunuyor. Seri girişimci olan Akın’ın Londra, New York ve İstanbul merkezli farklı girişimleri var.