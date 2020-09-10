7 Ağustos Cuma günü ABD’deki NASDAQ borsasının kapanış saati itibariyle dünyanın en değerli 5 teknoloji şirketi Apple (1.9 trilyon Dolar), Microsoft (1.61 trilyon Dolar), Amazon (1.59 trilyon Dolar), Google (1.02 trilyon Dolar) ve Facebook’tur (765 milyar Dolar).

Cem Ener

Kurucu Ortak

BUBA Ventures

Bu 5 şirketin her biri günümüzde ulaştığı büyüklük itibariyle dünya çapında gücün merkezi haline gelmiştir. ABD devleti bile kendi içerisinde bu şirketlerin büyüklüğünü ve elde ettiği gücü sorgular haldedir.

En son 29 Temmuz 2020 günü bu şirketlerin CEO’ları ABD Temsilciler Meclisi’ne uzaktan kamera ile bağlanarak Antitrust Komitesi’nin sorularına cevaplar vermiştir.

Merak edenler 5 saatlik soru-cevap oturumunu baştan sona Youtube’da izleyebilirler. Oturumu izleyince CEO’ların görevlerindeki zorlukları daha iyi anlayacağınıza eminim.

Dünyanın en değerli 5 teknoloji şirketini yöneten CEO’ların basınla olan söyleşilerinde girişimcilere verdikleri tavsiyelere denk gelmek mümkün. Bu ayki yazımda sizler için bazılarını derledim. Keyifle okumanız ve faydalanmanız dileklerimle altta paylaşıyorum.

APPLE CEO’SU TİM COOK’TAN GİRİŞİMCİLERE TAVSİYELER *

“Hayatınızı geçirmek istediğiniz yer kenar çizgileri, sınırlar olmamalı. Dünyanın size meydanda ihtiyacı var.”

“Kendi değerlerinizi bulmalı ve onlara adanmalısınız. Konu kendi Kuzey Yıldızı’nızı bulmakla ve tercihler yapmakla ilgili. Bazıları kolaydır, bazıları zordur. Ama bazıları vardır ki, her şeyi sorgulamanıza neden olacaktır.”

“İnsanlar şu anda yapmaları mümkün olan şeyleri severler, üzerine düşünecekleri ama harekete geçemeyecekleri şeyleri değil.”

“Teknoloji sektöründe hastalık gibi bir şey var. Başarıyı kaç tık aldığınla, kaç aktif kullanıcın olduğuyla, kaç adet ürün sattığınla ölçmeye çalışma hastalığı. Teknoloji sektöründe herkes büyük rakamlar görmeye alışmış. Steve (Jobs) hiçbir zaman bunlarla uğraşmadı. O sadece en iyisini yapmaya odaklandı.”

MİCROSOFT CEO’SU SATYA NADELLA’DAN GİRİŞİMCİLERE TAVSİYELER *

“Başarılı olduğunuzda, sizi neyin o başarıya ulaştırdığını unutmamalısınız.”

“Kendi hayatımı nasıl mı değerlendiriyorum? Geçen yıla kıyasla daha iyi bir durumda mıyım? Bu kadar basit.”

“Risk iştahınızı yükseltmeye gayret ederken her başarısızlığınıza başarısızlık olarak görmemelisiniz. Her başarısızlığı bir öğrenme imkanı olarak görmelisiniz.”

“Eski savaşları savaşmayı değil, yeni savaşlar bulmayı tercih ederim.”

“Yeni şeyler üzerinde bir iddianız yoksa, sadece eski şeylerle idare ediyorsanız, oynadığınız oyunun uzun sürmeyeceğini düşünüyorum.”

“Sadece çok iyi bir CEO’nun başarılı olabileceği bir konu var, o da şirkette herkesin gönlünü kazanacak doğru tonu bulmak.”

AMAZON CEO’SU JEFF BEZOS’TAN GİRİŞİMCİLERE TAVSİYELER: *

“Hayat size bir şey katmayanlarla geçirilmeyecek kadar kısadır.”

“Bir şirketin markası bir bireyin itibarı gibidir. İtibar zor işleri iyi yaparak kazanılır, marka da aynı şekilde.”

“Bir çok gelişme aslında kaçınılmazdır. İşin zor kısmı şudur, gerçekleşmesi için ne kadar bekleyeceğiniz belli değildir. Ama biliyorsunuzdur ki, yeterince beklediğiniz takdirde olacaktır. Bizim için ebooklar kaçınılmazdı, bulut tabanlı web servisleri kaçınılmazdı. Bekledik ve oldu. Siz de tam bir irade ile beklerseniz olmayacak şey yoktur.”

“Yeni bir şeyler deneyecekseniz, yanlış anlaşılmayı da göze alıyor olmalısınız.”

“İş hayatında herkes hep ‘Neden?’ diye soruyor. Bu iyi bir soru ama aynı derecede iyi olan bir diğer soru da, ‘Neden değil ki?'”

GOOGLE CEO’SU SUNDAR PİCHAİ’DEN GİRİŞİMCİLERE TAVSİYELER *

“Başarısızlıklarınızı birer onur madalyası gibi taşımalısınız.”

“Bir insan hayatındaki her şey iyi diye iyi değildir. Bir insan iyidir, çünkü hayatındaki her şeye karşı bakışı iyidir.”

“Etrafınızda sizi devamlı olarak gazlayan değil bazen sınayan kişilerle çalışmak çok iyidir. Bu sayede devamlı olarak kendi sınırlarınızı zorlamak zorunda olursunuz.”

“Larry Page çok zor konular üzerinde çalışmanın daha iyi sonuçlar doğurabileceğini söylerdi. Dediği doğru, çok zor konular üzerinde çalışırsanız rekabetle uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz, çünkü çoğu kişi zor işlerle uğraşmak istemiyor, saha size kalıyor.”

FACEBOOK CEO’SU MARK ZUCKERBERG’DEN GİRİŞİMCİLERE TAVSİYELER: *

“Yolunuzdaki bir takım şeyleri ezip geçmiyorsanız yeterince hızlı hareket etmiyorsunuz demektir.”

“Hayatta en büyük risk, hiç risk almamaktır.” “Artık insanlar ne söylediğinizle pek ilgilenmiyor, ne inşa ettiğinize bakıyor.”

“Para kazanmak için bir ürün veya servis inşa edilmemeli. Daha iyi ürünler ve servisler inşa etmek için para kazanılmalı.”

“Uzun süreli bir şey inşa etmek için orada olmalısın. Bunun haricindeki her şey senin için bir dikkat kaybıdır.”

“Benim hedefim sadece bir şirket kurmak değildi. Çoğu insan benim gelir, kar veya bu gibi şeylerle pek ilgilenmediğimi anlayamadı. Benim için önemli olan tek şey dünyada büyük bir değişimin yaşanmasını sağlayacak bir şey ortaya çıkarabilmekti.”

“Bir şirket kurmak çok zorlu bir süreçtir. Devamlı zor kararlar almanız gerekir. Bazen insanları işten kovmanız gerekir. Kendi misyonunuza pek inanmıyorsanız bu gibi zorluklar yüzünden kısa sürede havlu atabilirsiniz. Maalesef girişimcilerin çoğu erken havlu atıyor. İyi bir girişimci havlu atmaz!”

“İstikrarlı biri olarak anılmak için önce uzun yıllar istikrarlı olmak lazım!”

“‘Kimi işe almalısın?’ sorusunun cevabı bence şu; altında çalışabileceğin türden biriyse onu işe almalısın.”