Brüt satış hasılatı 5 milyon TL olan şirketlerin de e-dönüşüm kapsamına girmesi e-fatura pazarının hareketlenmesine neden oldu. Zorunlu geçişle birlikte 100 bin’den fazla işletmenin e-fatura’ya geçişini öngördüklerini söyleyen Mikro Yazılım Genel Müdürü Alpaslan Tomuş, “Bugüne kadar yaklaşık 25 milyar fatura elektronik ortamda oluşturulmuş bu sayede yaklaşık 2,5 milyar TL tasarruf sağlandı” diyor.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN

asakarya@ekonomist.com.tr

Şirketlerin fatura, imza, denetleme gibi iş süreçlerinin ve devletle olan ilişkilerinin dijital ortama taşınması anlamına gelen e-dönüşüm sektörü 2020 yılına çok hareketli girdi. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından ekim ayında yayınlanan tebliğ kapsamınde e-dönüşüm pazarında yeni bir süreç başladı.

E-dönüşüm tebliği kapsamında brüt satış hasılatının 10 milyon TL’den 5 milyon TL’ye düşmesi e-dönüşüm kapsamına giren işletme sayısının da artmasına neden oldu. Zorunlu geçişle birlikte 100 bin’den fazla işletmenin e-fatura’ya geçişi öngörülüyor.

Haliyle bu dönüşüm sürecine yönelik hizmet veren şirketlere de büyük iş düşüyor. Bu şirketlerden biri de Mikro Yazılım. E-dönüşüm çözümlerini ‘e-Mikro’ çatısı altında toplayan Mikro Yazılım da her sektörden küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelere özel geliştirdiği kullanımı kolay ve fonksiyonel ticari yazılım ve e-dönüşüm çözümleri sunmayı sürdürüyor.

2,5 MİLYAR TL TASARRUF SAĞLANDI

Zorunlu geçişle birlikte 100 bin’den fazla işletmenin e-fatura’ya geçişini öngördüklerini söyleyen Mikro Yazılım Genel Müdürü Alpaslan Tomuş, “Bugüne kadar yaklaşık 25 milyar fatura elektronik ortamda oluşturulmuş bu sayede yaklaşık 2,5 milyar TL tasarruf sağlandı.

Mikro Yazılım sahip olduğu pazar payı ile bu tasarrufun hayata geçirilmesinde önemli bir rol üstlendi. İşletmeler, e-dönüşüm ile operasyonel masraflarını azaltarak, maliyet ve zaman yönetimini de kolaylaştırıyorlar.

e-Dönüşüm sayesinde her yıl ortalama 100.000 ağaç kesilmekten kurtuluyor, böylece çevresel bir sorun olan kağıt tüketimi de minimuma indirilmiş oluyor” diyor.

Mikro Yazılım bir yazılım servis şirketi olarak müşterilerine sürekli gelişen çözümler sunuyor.

Ürün ekipleri sürekli olarak sahada, mevcut ve potansiyel müşterilerin yanında çalışıyor, onların ihtiyaçlarını anlıyor, dinliyor ve bu doğrultuda yazılımlara yön veriyor.

Sadece son bir yılda şirketin ürünlerine 1.000’in üzerinde yeni fonksiyon eklendi ve geliştirme yapıldı. 300 iş ortağıyla müşterinin yanında olmayı görev edindiklerini belirten Tomuş, “Sürekli olarak hizmet kalitemizi arttıracak çalışmalar ve yatırımlar yapıyoruz. Yazılımlarımızı uluslararası standartlarda ürün yönetim yaklaşımı ile geliştiriyoruz” diyor.

Mikro Yazılım’ın önemli ürünlerinden biri e-Mikro, işletmelere özel çözümler sunuyor. e-Mikro, kullanılan kadar harcamaya dayalı, fazla fatura adetleri ya da paket aşımları için ödemenin ve operasyonel maliyetlerin olmadığı my e-Kontör sistemiyle çalışıyor. Her işlem için TL karşılığı olan kontör sisteminde işletmeler, kendi profil sayfasında kullandığı hizmetler karşılığında kaç kontörünün kaldığını da birkaç tıkla kontrol edebiliyor.

e-Mikro, maliyet ve zaman yönetimini kolaylaştıran çözümler arasında öne çıkıyor. e-Mikro sayesinde işletmeler operasyonel masraflarından tasarruf ederek kazanıyor. PC, tablet, telefon ve her işletim sisteminde desteklenen sistemler sayesinde maliyetsiz bir şekilde şirketi sisteme entegre etmek mümkün oluyor.

Tomuş, “Amacımız, her ölçekten şirketin öncelikli olarak varlıklarını sürdürebilmelerini, artı olarak sağlıklı büyümelerini sağlarken, işletmelere değer katan akıllı ticari yazılımlar geliştirmek ve ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlamak” diyor.

EĞİTİM VERİLİYOR

Mikro Yazılım sektöre katkı sağlamak için Akademikro Online Üniversite projesiyle üniversitelerde eğitimler veriyor. Hali hazırda 44 üniversitede, işletme ve iktisat fakültesinde eğitim veriliyor. Mikro Akademi’de 400 saatlik eğitim videosu bulunuyor. Eğitim sonunda sertifika veriliyor. Üniversite mezunu pek çok öğrencinin iş hayatına atılmakta ve istedikleri işleri bulmakta zorluk çektiğini söyleyen Tomuş, “Gençlere iş imkanı sunuluyor, 10 öğrenci düzenli olarak Mikro Yazılım’da çalışmayı sürdürüyor. Her gün 400 bin’den fazla kişi, geliştirdiğimiz programları kullanarak kazanç elde ediyor. Hedefimiz bu ekosistemi daha da geliştirmek” diyor. Bu kapsamda son beş yıldır iş ortaklarına özel geliştirilen Akademikro Online Üniversite, ücretsiz olarak herkesin kullanımına açılıyor. Bu sayede isteyen herkes sisteme kayıt olup, Mikro Yazılım sertifikasına ücretsiz sahip olabilecek. Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde ders veriyor.

FARKLI ŞİRKETLERE ÖZEL ÇÖZÜM

2020’de müşteri portföylerini daha da genişletmeyi hedefleyen şirket hali hazırda e-dönüşüm pazarının yüzde 22’sine hizmet ediyor.

Şirket, 2020’de müşteri portföyünü genişletirken e-dönüşüm çözümleriyle 2020’de de KOBİ’lerin çalışmalarına hız kazandıracak ürünler sunacak.

Tomuş, 2020 yılında minimum büyüme hedeflerinin yüzde 35 olduğunu belirtiyor. 2018 yılında Zirve, 2019 yılında Paraşüt’ü satın alan Mikro Yazılım, yaklaşık üç yıl önce Turkven ve Earlybird Venture Capital’den önemli bir yatırım aldı.

Tomuş, fırsat çıkarsa şirket satın alabileceklerini belirtiyor. Mikro Yazılım, şirketlerin ihtiyaçlarına göre çözümler geliştiriyor. Mikro Run ile çalışan sayısı 5’ten daha az, tek lokasyonu olan işletmelere özel çözümler sunuluyor.

Run ürününü en çok tercih eden meslek grupları arasında esnaf ve serbest meslek sahipleri geliyor.

Çalışan sayısı 5 ile 50 arasında yer alan orta ölçekli işletmeler ve birden fazla sektörle ilgilenen ve birden fazla şubesi olan işletmeler bu ürünü tercih ediyor. İşletmeler, Mikro Jump da ihtiyaç duyduğu fonksiyonları programla ekleyebiliyor.

Ağırlıklı olarak çalışan sayısı 50 ve üzeri olan büyük ve orta ölçekli işletmeler Mikro Fly’ı tercih ediyor. Mikro Fly, kurumsal yapısını daha ileri noktaya taşımak ve rekabette öne geçmek isteyen işletmelere özel çözümler sunuyor.