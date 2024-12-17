Erken aşama yatırımda lider oldu

Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin nabzını tutan ve sektörlere özel veri sağlayan Startups.watch’un Ekim 2024’te yayınladığı v3.7 Gaming Snapshot raporuna göre, DIGIAGE, 2024’te en fazla erken aşama yatırım yapan oyun fonu olarak öne çıktı. “Most Active Gaming Investors in 2024” bölümünde ilk sırada yer alan DIGIAGE, gerçekleştirdiği 6 erken aşama yatırımla Türk oyun ekosistemine güçlü bir katkı sağladı.

Kobi Girişim Aralık 2024 ekinden



DIGIAGE, APY Ventures’ın desteğiyle düzenlediği oyun geliştirme kampının ardından 6 ekibe erken aşama yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırımlar, oyun geliştiricilere sadece finansal destek sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda muhasebe, hukuk, finans ve girişimcilik gibi alanlarda da kapsamlı bir destek sunuyor. Fiziksel ihtiyaçlardan ofis desteğine kadar geniş bir yelpazede çözümler sunan DIGIAGE, oyun girişimcilerinin başarıya ulaşmaları için gerekli altyapıyı sağlıyor.

“En büyük oyun ekosistemini inşa ediyoruz”

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Türkiye’nin oyun sektöründeki vizyonunu şu sözlerle vurguladı: “Türkiye’nin en büyük oyun ekosistemini inşa etme iddiamızı gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Bu anlamda DIGIAGE Türkiye’nin en büyük oyun ekosistemi olmak için yola çıktı. 2019’da başlayan yolculuğumuzda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da desteğiyle binlerce gencin hayatına dokunduk ve onların oyun sektöründe yerini almasını sağladık.”

“Oyun stüdyolarının hikâyelerine ortak oluyoruz”

APY Ventures Fon Yöneticisi Mustafa Keçeli, DIGIAGE ile iş birliği hakkındaki düşüncelerini şöyle dile getirdi: “DIGIAGE’e yatırım yaparken yüzlerce erken aşama oyun stüdyosuna değer katmayı ve hikâyelerine ortak olmayı hedeflemiştik. Bugün bu hedefimizi gerçekleştirmek için ilk adımlarımızı atıyoruz. DIGIAGE’in oyun girişimciliği alanında sunduğu katkıları, finansman desteği ile genişleterek girişimcilerin yanında yer almasından mutluluk duyuyoruz.”

Sekiz oyun kampı ve 18 binden fazla başvuru

DIGIAGE Direktörü Emre Yıldız, düzenledikleri oyun geliştirme kamplarının detaylarını şu sözlerle paylaştı: “2019 yılında Oyunla Gelecek ekipleri ile başlayan ve her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen oyun geliştirme kamplarına 71 ayrı şehir ve 30 ayrı ülkeden 18 binin üzerinde başvuru yapıldı. Çevrim içi olarak 3 bin 200 ve fiziki olarak 1440 genç, bu kamplara katılarak oyun geliştirme süreçlerini deneyimledi. Bakü’de bu sene ikincisini düzenlediğimiz oyun geliştirme kampında da potansiyel taşıyan ekiplerle erken aşama yatırım görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Ayrıca ekosistemimizi ulusallaştırmak amacıyla Erasmus+ projelerimize de devam ediyoruz.”