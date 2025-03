Franchise modeliyle iki yılda 110 şube açacak

Türkiye'de 10 milyar TL'nin üzerinde bir pazar hacmine ulaştığı tahmin edilen kahve sektöründeki rekabet büyümeye devam ediyor. 10 yılı aşkın süredir pazarda faaliyet gösteren Coffee Chefs, franchise sistemiyle büyüme kararı aldı.

Marka, yeni franchise modeli ile 2025 yılında 30, 2027 yılı sonuna kadar da 110 yeni şube açmayı hedefliyor. Kaliteli kahve keyfini ülke çapında daha fazla kahve tutkunu ile buluşturmak amacıyla franchise modeline geçiş yapan marka; konum seçimi, fizibilite, mağaza tasarımı, eğitim, tedarik, reklam ve pazarlama bilgileri konusunda kapsamlı destek de sağlıyor.

YENİ PAZARLARA AÇILACAK

Tarladan fincana hep en iyiyi taşımak için kuruldukları günden bu yana yüksek hizmet kalitesini benimsediklerini ifade eden Coffee Chefs Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Kahriman, “Franchise modeline geçmek için kendi gelişimimizi tamamlamak, sistemsel ve operasyonel altyapımızı hazır hale getirmek için 2025 yılını bekledik. Planlamalarımız çerçevesinde de yeni yılla birlikte franchise taleplerini toplamaya başladık. Türkiye’de her ne kadar kahve zincirleri ve kahve üreticileri ciddi artış göstermiş olsa da aslında kahve sektörü yolun hala çok başında. Ülkemizde son yıllarda take away konsepti yaygındı. Bunun değişmesiyle birlikte kahve sektörüne ülkemizin kültürü ve insan yapısıyla bağdaşan yeni eklemelerle bu pazarın çok daha yüksek olan potansiyelinin de ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Franchise modeliyle birlikte yeni pazarlara da açılacağız” dedi.

KENDİ KAHVE ÜRETİYOR

Franchise adaylarından marka değerlerine uyum sağlayabilecek, müşteri memnuniyetine önem veren ve operasyonlara bağlı kalabilecek bir işletme anlayışı beklediklerini söyleyen Kahriman, şu açıklamalarda bulundu: “Coffee Chefs olarak aynı zamanda Esperro kahve markası ile kendi üretimini yapan bir kahve zinciriyiz. Bunun yanında kullandığımız tüm sistemler ve yazılımlar yine kendi bünyemizde bulundurduğumuz yazılım şirketi tarafından geliştirilmekte. Birçok kahve zincirinin aksine self servis değil, misafirlerimizin masalarından sipariş aldığımız sistemle çalışıyoruz. Kendi deneyimlerimizde bu sistemin satış anlamında ve hedef kitlemize hitap etmemiz konusunda bize ciddi bir avantaj sağladığını gördük.”

KAHVE ABONELİĞİ SİSTEMİ GELECEK

Hizmet standartlarını çeşitlendirmek için yeni projeler üzerinde çalışan şirket, yakın zamanda uygulamaya başlanacak kahve aboneliği sistemi ile de müşterilere en sevdikleri kahveleri haftalık ya da aylık şekilde gönderecek. Yapılan kişisel anketler aracılığıyla da özel seçkilerden tadımlık/mevsimlik kahve gönderimleri yapılacak.

Kahriman, “Müşterilerimizin kahve içme deneyimini daha ileri taşımak ve kişiye özel hizmet sunmak adına yakında kahve aboneliği sistemini uygulamaya alacağız. Bu projede abonelerimize en sevdikleri kahveyi haftalık ya da aylık olarak göndereceğiz. Bunun yanı sıra belli aralıklarla yapacağımız anketler sayesinde müşterilerimizin damak zevkine uyacağını düşündüğümüz özel seçkilerden tadımlık/mevsimlik gönderimler yapacağız. Bu projeyi şubelerimizde birebir iletişim kurduğumuz ve anketimize katılmak isteyen müşterilerimiz ile yürüteceğiz. Bu sayede kendilerinin hangi kahveyi hangi demleme koşullarında ve nasıl bir aromayla içtiğini öğrenerek damak tatlarına en uygun kahveyi sunacağız. Şu an üzerinde çalıştığımız bu projeyi yakın zamanda tüm şubelerimizde hayata geçireceğiz.” ifadelerini kullandı.