Franchise sektörü içinde bulunduğumuz dönemde ciddi bir değişim dönüşüm sürecinde, sektörde taşlar yerinden oynadı… Sektöre danışmanlık hizmeti sunan Dealer’in kurucusu Yahya Pulat, girişimciler ve girişimci adayları için pandemi ile birlikte 2021 yılına hakim olması beklenen 6 makro trendi açıkladı.

LEVENT GÖKMEN DEMİRCİLER

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Hızlı bir değişim süreci içinde olan dünyada franchise sektörü de yaşanan değişim ve dönüşümden payını alıyor. Franchise ve perakende sektöründe uzun yıllar profesyonel olarak çalıştıktan sonra Dealer Danışmanlık şirketini kurarak markalara danışmanlık hizmeti veren Yahya Pulat, Alaçatı Muhallebicisi, Bisquitte, Komşu Kahve, Jumbokunefe, Just Chicken, Pizza Rucola ve Ottoman’a kadar birçok markaya hizmet verdi. Dealer Kurucusu Yahya Pulat, pandeminin beklenenden uzun sürmesinin tüketici davranışlarını değiştirdiğini, eskiye dönme beklentisinin artık ortadan kalktığını vurguluyor. Yeni trendlerle mart 2021’den itibaren tanışılacağına dikkat çeken Pulat, Dealer Perakende Hizmetleri uzmanlarının Ekonomist okurları için derlediği franchise sektöründe beklenen 6 makro trendi açıkladı:

1) Daha önce franchise deneyimi yaşamamış bir kitle pazara girmeye hazırlanıyor.

Pandemi zamanında kendisiyle çokça zaman geçiren özellikle beyaz yakalılar; hayallerini gerçekleştirmeye vakit bulamazken kendisini dinlemeye fırsat buldu ve hayallerini gerçekleştirmeden ölmek istemediğini anladı. Bu süreçte beklenenin aksine bir çok marka franchise başvuru sayısını ikiye katladı. Bu kitle özellikle 350-700 bin TL arası yatırımlı işlere yöneldi.

2) Sınıf ayrımı artacak; gelir adaletsizliğin arttığı zengin ve fakir arasındaki uçurumun büyüdüğü orta sınıf kitlenin küçüldüğü bir dönem yaşıyoruz.

Gini katsayısı verilerine göre 2021’de gelir eşitsizliğinin daha da artacağı öngörülüyor. Bu da en zengin ve en fakir kitle arasındaki uçurumun artacağını gösteriyor. Markaların bu gerçeği bilerek fiyatlandırma ve yeni mağaza geliştirme stratejisini gözden geçirmesi gerekecek. Yerel yönetimlerin özellikle gelir adaletsizliğini ortadan kaldıracak perakende çözümleri üretmeye başlaması zorunluluk haline gelebilir.

3) Otantiklik gıdanın merkezine yaklaşacak.

Online ticaretin artması, yerel işletmelerin yaptıkları özel işlerle daha görünür olması, tüketiciler için yeni bir deneyim alanı yarattı, artık insanlar Kars’taki bir şarküteriye ya da herhangi bir bölgenin özel bir ürününe kolayca erişebiliyor ve bunu denemek istiyor.

4) Alışverişe ayrılan süre azalacak.

Yeni alışveriş deneyimi ve pratiklik insanların tüm perakende alışveriş deneyiminde kolay olana yönelmesine neden oldu. Dolayısıyla uzun uzun alışveriş deneyimleri daha optimize edilmiş alışveriş deneyimlerine dönüşecek. Özellikle tekstil mağazacılığında bu deneyim mimarisi revizyonu daha büyük bir ihtiyaç haline gelecek; mağaza yerleşimi, ürün teşhiri, sunum ve depolama ritüelleri kökten değişecek.

5) Cadde mağazacılığı yükselişe geçecek.

Tüketiciler birikmiş özlemlerle açık alanlardaki mağaza deneyimlerine yönelecek. AVM’lerin kapalı alanlarının psikolojik etkisi insanları AVM’lerden uzaklaştıracak. Bu dönemde mağaza kapanma sayısının oldukça yüksek olduğu caddeler daha gür bir şekilde ticaret hayatına dönecek.

6) Yerelin küçük kahramanları büyük zincirlerin karşısında yerini alacak.

Birçok küçük il ve ilçede yer alan çok özel alışveriş deneyimleri sunan işletmeler sundukları benzersiz deneyimlerle tek düze standart markalar karşısında kahramanlaşacak. Tüketicilerin yaşamak istediği alışveriş deneyimlerini artık yerel kahramanlar karşılayacak. Bu trendler mutlaka kendi içinde alt trendler de barındırıyor. Marka yöneticilerinin ve franchise geliştiricilerinin çok iyi bu yeni döneme şimdiden hazırlanması artık kaçınılmaz bir zorunluluk.