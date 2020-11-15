2020, pandemi nedeniyle birçok sektörün negatif etkilendiği ve dengelerin değiştiği bir yıl oldu. Franchise ekosistemi ise içinde barındırdığı trendlerle bu krizden en az hasarla kurtulmayı başardı.

Franchising’e olan ilgi artarak devam ediyor. 2021’de franchise sistemi ile büyümek isteyen markaların yanı sıra pazara yeni giriş yapacak girişimcilerle ekosistemin büyümesi bekleniyor.

Türkiye’de franchising veren en büyük 100 şirket, 2020 sonunda 9 bin 548 şubeye ulaştı. Bu markaların 2021 sonunda açmayı hedefledikleri franchise işletme sayısı ise 2 bin 653. K

Kapak haberimizde 100 şirketin franchising koşullarını ve büyüme hedeflerini araştırdık.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.