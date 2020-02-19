Girişim dünyasına kitlesel fonlama - Ekonomist

Girişim dünyasına kitlesel fonlama
Gençlerin ve girişimcilerin hayallerini gerçekleştirebilmesi için kurgulanan kitlesel fonlama siteleri, hem girişim dünyasından hem yatırım dünyasından gelen tecrübeli ekipleri buluşturuyor. Girişimcilik ruhuyla yapılan kitlesel fonlama çalışması sayesinde pek çok gencin yaşamı değişiyor.
ARAM EKİN DURAN
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Tüm dünyada hedefleri ve girişim planları olan girişimcilerin bu hedeflerine ulaşmaları için farklı yöntemlere ve desteklere ihtiyacı oluyor. Bu noktada “parlak bir fikir” her zaman destekçisini buluyor. Özellikle gençlerin başvurduğu destek kanallarından biri de kitlesel fonlama.
Bir ürün, organizasyon ya da projenin dijital platformlar aracılığı ile tanıtılması ve gerekli kaynakların bu platformlar üzerinden bireylerden ve kurumlardan temin edilmesi anlamına gelen kitlesel fonlama dünyanın birçok ülkesinde yaygın bir şekilde kullanılıyor. Türkiye’de ise kitlesel fonlama yeni gelişmekte olan bir alanı oluşturuyor.
PROJELER DESTEKLENİYOR
“Fongogo” da, her türlü projenin ve girişimin hayata geçmesi için ihtiyaç duyulan sermayenin kitlelerin desteğiyle bir araya getirilmesine aracı olan bir pazaryeri misyonuna sahip projelerden biri.
Proje sahiplerinin proje sayfalarını yaratıp ödeme sistemlerini kullanabilecekleri ve kampanyalarını yürütebilecekleri düzeneği Fongogo sağlıyor.
Bu çalışmaya destek veren markalardan biri de Doritos.
Doritos, #bicesaret mesajıyla yürütmeye başladığı kampanya çerçevesinde çevre, dans, eğitim, kültür ve sanat, film, müzik, spor, tasarım ve mimari, teknoloji ve turizm konularında hazırlanan projelerin tanıtımını destekliyor.
Bu konularda, projesi olan gençler fongogo kitlesel fonlama web platformunda oluşturulan Doritos #bicesaret sekmesine başvuru yapıp projelerini tanıtıyor.
Doritos dönemsel olarak reklam bütçesini bu projeleri geniş kitlelere ulaştırmaya ayırıyor. Bu kampanya sayesinde başvuruda bulunan projeler Doritos’un medya gücüyle Instagram ve Facebook üzerinden milyonlarca kişiye tanıtılacak.
TÜRKİYE’DE GENÇLER ÇOK STRESLİ
Youth Foundation) tarafından 18-24 yaş arasındaki gençlerle ilgili olarak dünyanın birçok ülkesinde yürütülen Gençliğin İyi Olma Endeksi 2017 başlıklı bir çalışmaya göre, strese sahip olduğunu söyleyenlerin oranı en yüksek düzeyde Türk gençlerinde görüldü.
Uluslararası Gençlik Vakfı (International Youth Foundation) tarafından 18-24 yaş arasındaki gençlerle ilgili olarak dünyanın birçok ülkesinde yürütülen Gençliğin İyi Olma Endeksi 2017 başlıklı bir çalışmada, strese sahip olduğunu söyleyenlerin oranı en yüksek düzeyde Türk gençlerinde görüldü.
Osman Dilber, aileyle anlaşmazlıklar, sosyal baskılar, eğitim sorunları ve fınansal konuların gençleri strese soktuğunu belirterek, “Gençlik Türkiye’nin geleceğidir ve biz ülkemizin geleceğini her zaman desteklemeliyiz” diye konuşuyor.
“GENÇLERE CESARET VERMEK İSTİYORUZ”
Doritos’un bu kampanya ile gençleri cesaret göstermeye ve hayallerini gerçekleştirmeye davet ettiklerini dile getiren Doritos/PepsiCo Yiyecek Pazarlama Direktörü Osman Dilber, “Sosyal medyada #bicesaret platformu ile hayata geçirdiğimiz proje ile gençleri bicesaret gösterip projelerini sunmaya davet ediyoruz” diyor.
Önemli olanın gençleri harekete geçirecek cesareti vermekten geçtiğini vurgulayan Dilber, bireysel projelerin hayata geçmesi için kitlesel fonlama sisteminin önemli bir araç olduğunu da vurguluyor. Projenin en önemli amaçlarından birinin ise bu kitlesel fonlama sistemini tanıtmak olduğunu söylüyor.
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